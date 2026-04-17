Борец Илья Морозов проявил волю к победе и завоевал золотую медаль

На «Кубке Дружбы» по греко-римской борьбе

Состязания прошли в Уссурийске и собрали свыше 300 «греко-римлян» из регионов Дальневосточного федерального округа, а также Московской области.

Островные борцы греко-римского стиля завоевали медали всех достоинств. Илья Морозов отличился в возрастной группе борцов 2016 — 2018 г.р. в весе до 25 кг, где у него было 22 соперника. Он не только завоевал золотую награду, но и заслужил специальный приз «За волю к победе». А в весе до 42 кг Владислав Чиркин стал обладателем бронзовой медали.

В соревнованиях юношей 2013 — 2015 г.р. Тимур Краснопёров доборолся до второго места, сумев сломить сопротивление нескольких сильных атлетов. В категории до 46 кг пятое место занял Семён Сысоев.

Илья Морозов и Владислав Чиркин являются воспитанниками спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (тренеры Хон У Сик, Эдгар Хачатрян), а Тимур Краснопёров и Семён Сысоев постигают азы борьбы в спортшколе Анивы у тренера Олега Накагава.

На первенстве ДФО по боксу

Островные спортсмены принесли нашему региону три бронзовые медали на первенстве Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров 17 — 18 лет.

Более 100 спортсменов, включая 4 представителей Сахалинской области, боролись за звание сильнейших в Большом Камне Приморского края.

Руслан Крутенков из Корсакова (51 кг), южносахалинец Амир Гиёсов (54 кг) и Владислав Миронов (57 кг) из Холмска завоевали бронзовые медали.

На всероссийском турнире по вольной борьбе

Биробиджан стал центром притяжения для борцов 2011 — 2013 г.р. из Еврейской автономной, Амурской, Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. В столице ЕАО состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе «Кубок СК «Союз».

Островной регион представляли воспитанники спортшколы олимпийского трезерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Невельска и Поронайска. Они отобрали у конкурентов четыре золотые, серебряную и четыре бронзовые награды.

Победителями всероссийских соревнований стали Суннатулло Одилов (до 44 кг), Станислав Политико (до 68 кг), Егор Леви (до 75 кг), Нуруллохон Луфтуллоев (до 85 кг).

С серебряной медалью вернулся на Сахалин Владислав Пасько (до 57 кг). Бронза в активе Жим-муххамада Дзакаева (до 38 кг), Егора Елистратова (до 41 кг), Урмата Тадышева (до 62 кг) и Данияла Салманова (до 85 кг).

Жим-мухаммад Дзакаев, Егор Елистратов, Суннатулло Одилов, Владислав Пасько, Егор Леви, Нуруллохон Луфтуллоев являются воспитанниками спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (тренер Насим Ганиев), Урмат Тадышев, Даниял Салманов – спортшколы Поронайска (тренер Владислав Вальков), Станислав Политико – спортшколы Невельска (тренеры Григорий Гоков, Казбек Моргоев).

Главным судьей соревнований был сахалинец Александр Ваулин.

На Всероссийских соревнованиях по волейболу

В Красноярске завершился полуфинал Всероссийских соревнований по волейболу среди девушек до 14 лет (2013 — 2014 г.р.).

В заключительном матче команда островной спортшколы по волейболу проиграла «Атланту» из Асино – 0:3 (8:25, 14:25, 18:25) и заняла пятое место.

Итоги:

«КСШ» (Абакан) — 10 очков. «СШ № 5» (Кемерово) — 9. «СШОР «Енисей» (Красноярск) — 8. «Атлант» (Асино) — 7. «СШ по волейболу» (Южно-Сахалинск) — 6. «Родник» (Арсеньев) — 5.

Состав островной команды (тренер Марина Борисовна Захарова): Екатерина Дмитриева, Полина Ивашечкина, Дарья Кайгородова, Кристина Крук, Виктория Лукина, София Мельникова, Софья Михалкина, Вероника Раитина, Екатерина Стерничук, Ульяна Часовских.