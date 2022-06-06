Бороться до победы. Сахалинцы радуют хорошими результатами на соревнованиях

Игра просто «огонь»

5 июня в заключительном матче первенства России по футболу ФНЛ-2 (гр. 3-Б) «Сахалин» на родном стадионе принимал «Металлург-Видное». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу островной команды.

К своему последнему матчу сезона 2021 – 2022 островная дружина подошла с неплохими спортивными показателями. В подгруппе «Сахалин» занимал второе место.

Главное, независимо от результата встречи команда сохранила право выступать в профессиональной лиге в сезоне 2022 – 2023. Что же касается наших гостей, то «Металлургу» нужна была только победа, чтобы не покинуть профессиональную лигу.

В первые десять минут матча «Металлург» прочно обосновался на половине хозяев поля. Гости за 600 секунд успели создать по-настоящему два голевых момента и подали три угловых. К такому повороту дебюта встречи островитяне были готовы, несмотря на то что главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев в этот день выпустил на поле молодежь, а в воротах играл Александр Ким. Каждый островитянин знал свое место и без лишней суеты разрушал атаки нападающих «Металлурга».

Не позволив сопернику на первых минутах сотворить быстрый гол, к четырнадцатой минуте хозяева поля все чаще стали гостить на половине соперника. На 21-й минуте последовала быстрая многоходовая атака по левому краю, ювелирный навес во вратарскую гостей Ибрагима Катиновасова, и Даниил Большунов головой отправляет мяч в ворота – 1:0.

Во втором тайме темп игры не изменился. «Сахалин» и «Металлург» показывали атакующий футбол. Опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот. Порой казалось, что команды больше думают об атаке, чем о защите своих ворот. Хозяева не раз были близки к очередному успеху. Гости, в свою очередь, тоже могли сравнять счет. С 52 по 56 минуту встречи «Сахалин» закрутил головокружительную карусель у ворот соперника. За это время наши парни подали четыре угловых. На 57 минуте штурм увенчался успехом. Андрей Сорокин сделал счет 2:0.

Решив, что игра сделана, хозяева сбавили обороты. «Металлург» наглядно показал, что будет с тем, кто попытается сыграть на удержание счета и проехать на «слабом огне». Спустя три минуты гости провели быструю атаку по левому краю, и островитяне вынуждены были нарушить правила в своей штрафной площади. Судья матча указал на точку. И здесь вратарское мастерство показал Александр Ким, вытащив мяч из правого нижнего угла.

Нереализованный пенальти еще больше раззадорил гостей. Они всей коман­дой перешли на половину поля островитян. На 68 минуте Владимир Гуцан, впервые появившийся в составе «Металлурга» в этом сезоне, сократил счет в матче – 2:1.

«Сахалин» спустя две минуты восстановил разницу до двух мячей. Дубль на свой счет записал Даниил Большунов – 3:1.

Концовка встречи была просто огонь. Островитяне могли не раз увеличить счет, гости тоже могли огорчить хозяев. В отдельных моментах игрокам обеих команд не хватало футбольного мастерства на завершающей стадии атак, а в отдельных – хладнокровия. Болельщики получили огромное удовольствие от поединка. Самое главное, сахалинские поклонники футбола увидели, что молодежь на острове подрастает хорошая, которая не только хочет, но и может классно играть в футбол.

Лучший защитник

Состоялся четвертый тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» на стадионе «Спартак» встречал дебютанта турнира «Читу», сообщили в областном министерстве спорта.

В матче команд 2007 г. р. (U16) решалась судьба лидерства, так как обе дружины подошли к очной встрече без потерь очков. Итог – 2:0 в пользу «Сахалина».

Команда Станислава Кима одержала четвертую победу и сместила «Читу» с верхней строчки турнирной таблицы. Гости не только первый раз потеряли очки, но и пропустили первые голы в сезоне.

Счет в матче команд 2006 г. р. (U17) – 4:0 в пользу хозяев поля.

После четырех туров сахалинские команды не потеряли ни одного очка. «Сахалин-2007» выиграл четыре матча, «Сахалин-2006» – три.

«Сахалин-2009» занял третье место по итогам первого круга первенства ДФО.

Лучшим защитником первого круга признан Дилан Одинаев («Сахалин»).

Три раза играли в финале

Команда спортшколы по волейболу заняла 16-е место в финале всероссийских соревнований среди девушек до 14 лет (2009 – 2010 г. р.).

Это уже третий случай в 2022 году, когда воспитанницы спортшколы играли в финале всероссийского турнира.

Ранее команда 2005 – 2006 г. р. заняла 15-е место, а команда 2008 – 2009 г. р. – 12-е.

Мастер-класс чемпиона мира

В Южно-Сахалинске прошел мастер-класс по карате-киокусинкай от трехкратного чемпиона мира Хаида Мантаева. Именитый спортсмен поделился опытом и пообщался с юными сахалинцами. В мастер-классе приняли участие больше ста воспитанников и преподавателей карате-киокусинкай.

Цель визита чемпиона – помочь во внедрении социального проекта «Киокусинкай – в школу» в островном регионе. Ранее Хаид Мантаев предложил эту инициативу полпреду ДФО Юрию Трутневу. Вице-премьер одобрил идею и дал поручение проработать возможность введения предмета карате-киокусинкай в школьную программу в разных регионах Дальнего Востока.

Для юных каратистов провели масштабную разминку и тренировку, на которой Хаид Мантаев рассказал, в чем заключается сила спорт­смена, как работают мышцы и суставы во время тех или иных упражнений, а также дал полезные советы по ведению боя.

– Мы видим, что карате-киокусинкай занимается большое количество людей. Этот вид спорта очень интересен сахалинцам, и поэтому очень рады, что социальный проект будет реализовываться в нашем регионе. В свою очередь, мы окажем ему всестороннюю поддержку, – отметила директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Ирина Рябкина.

В Сахалинской области пилотный проект «Киокусинкай – в школу» стартует 1 сентября и будет проходить на базе средней школы № 4 в Южно-Сахалинске.

Схватки на ковре

В Хабаровске завершились традиционные всероссийские соревнования по спортивной борьбе на Кубок мэра краевой столицы. Участниками состязаний стали свыше 200 борцов из различных регионов страны от Калининградской до Сахалинской области.

Специальным гостем Кубка мэра по спортивной борьбе стал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по греко-римской борьбе Роман Власов. Он провел для участников мастер-класс.

Островной регион на этих соревнованиях представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска, спортивных школ Анивы, Ноглик, Охи и Смирных. Им удалось завоевать восемь медалей (пять золотых, серебряную и две бронзовые).

В турнире юниоров до 21 года по греко-римской борьбе первое место занял Хушбахт Олтмишев из Южно-Сахалинска.

– Наш спортсмен в финале весовой категории до 63 кг соперничал с борцом из Новосибирска. Сахалинец проигрывал после первого периода 0:4, но затем сумел собраться, провел несколько техничных действий и буквально вырвал победу, заняв первое место. Хушбахт Олт­мишев выполнил норматив мастера спорта России. Кроме того, по решению судейской коллегии ему был вручен специальный приз «За волю к победе», – рассказал старший тренер сборной коман­ды Сахалинской области Александр Ваулин.

Семь наград в активе борцов вольного стиля (юноши до 18 лет). Победителями всероссийского турнира стали южносахалинцы Руслан Маклаков (до 48 кг), Даурен Таштемиров (до 51 кг), Рустам Мустафаев (до 80 кг), Владимир Смирнов (до 92 кг).

Серебряный призер – Кудер Мартына из Смирных (до 60 кг). Бронзовые медалисты – Максим Евдокимов из Южно-Сахалинска (до 60 кг) и анивчанин Александр Мархинин (до 92 кг).

Победителей и призеров всероссийских соревнований подготовили тренеры Эдуард Зарюта, Виталий Хон, Насим Ганиев, Батраз Кундухов, Гайдар Нурмагомедов (все – Южно-Сахалинск), Олег Накагава (Анива) и Маргей Мартына (Смирных).

Страсти на корте

В течение двух недель на кортах парка культуры и отдыха Южно-Сахалинска проходил городской турнир по большому теннису среди юных поклонников этого вида спорта в возрасте от 9 до 19 лет.

Организаторы турнира разбили всех участников на пять групп. Выходить на корт совсем юному теннисисту, которому исполнилось 9 – 10 лет, против более опытного 15 – 19-летнего юноши или девушки значило обречь начинающего спортсмена на поражение и отбить все желание в дальнейшем заниматься теннисом.

Страсти на корте «кипели» нешуточные, некоторые поединки были достойны финала.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.