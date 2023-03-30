Бороться на максимуме. Команда области – победитель Спартакиады молодежи России

С большим опережением

Сборная Сахалинской области вошла в число победителей IV зимней спартакиады молодежи (юниорская) России 2023 года. Островные спортсмены стали лидерами общекомандного зачета среди регионов с численностью населения до 1 млн человек, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Спартакиада по 15 видам спорта проводилась с 28 января по 28 марта на территории девяти субъектов страны. Спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области выступали в четырех видах и завоевали шесть медалей.

Две награды в слаломе взяли горнолыжники – у Лины Литвиновой «золото», у Романа Зверяна – «бронза».

У Анны Кожиновой две медали в лыжных гонках: «серебро» на дистанции 10 км классическим стилем и «золото» в масс-старте на 20 км свободным стилем.

Сноубордистка София Надыршина стала лучшей в параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Бои на ринге

В Чите завершился VI Всероссийский турнир по боксу класса «А» среди спортсменов 19 – 40 лет на призы мастера спорта России международного класса, чемпиона мира среди боксеров-профессионалов Александра Бахтина. В соревнованиях приняли участие 111 спортсменов из 24 регионов России.

Успешно выступили на этих престижных состязаниях боксеры из Невельска. Денис Пальшин занял первое место в весе до 54 кг, а Константин Кубарев завоевал «бронзу» в весе до 60 кг.

Завоевали «Кубок Горького»

Сахалинки стали победительницами всероссийских соревнований по чир спорту «Кубок Горького». Старты проходили с 24 по 27 марта в Нижнем Новгороде и собрали 3,5 тыс. спортсменов из 32 регионов России.

Полина Дубинина и Елена Колесникова (тренируются под руководством Кристины Лях и Натальи Колпак) выступали в дисциплине «чир-хип-хоп двойки» среди женщин. Став первыми с отрывом в 3,5 балла от второго места, спортсменки не только завоевали главный приз соревнований, но и выполнили норматив мастеров спорта России.

Ворох наград

Сахалинская сборная возглавила рейтинг чемпионата и первенства ДФО по каратэ WKF. Турниры прошли в Хабаровске. Участвовали более 800 спортсменов.

28 золотых, 16 серебряных, 17 бронзовых наград и 36 путевок на чемпионат и первенство России – такой результат выступления сахалинцев и курильчан.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.