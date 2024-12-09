Борщ с фрикадельками из кеты

Приготовление этого блюда проводится в несколько этапов. Сначала приготовим фарш из половинки кеты. Мясо перекручиваем на мясорубке, добавляя репчатый лук (1 среднюю луковицу), чеснок (достаточно одного зубчика), перец и соль по вкусу, а также 100 г сала. Важный компонент – белый хлеб, предварительно размоченный в молоке. В полученный фарш добавляем 2 яйца, всё тщательно перемешиваем до получения однородной массы. После чего фарш отправляем на один час в холодильник.

Тем временем готовим основу борща. Для этого потребуется 2 картофелины среднего размера и 400 г белокочанной капусты. Их нарезаем кусочками подходящего размера.

Готовим зажарку. Для этого измельчаем и отправляем в нагретую сковородку с тремя столовыми ложками растительного масла мелко нарезанный лук (1 луковица). Далее по порядку в сковородку для жарки отправляются натертая на терке свёкла и одна измельчённая морковь. Эту массу, постоянно помешивая, доводим до почти полной готовности, после чего добавляем один крупный или два средних помидора, продолжаем тушить, пока не испарится лишняя влага от помидоров. Зажарка готова, пусть немного постоит, дожидаясь своего «выхода на сцену».

Следующий шаг – приготовление фрикаделек. Если фарш получился недостаточно плотный, фрикадельки катаем крупнее грецкого ореха, если плотный, то помельче. Половину полученных фрикаделек можно отправить в морозилку для следующего раза, а вторую используем сейчас.

В кастрюлю наливаем два литра воды, засыпаем нарезанные картошку и капусту, кипятим 5 минут. Отправляем в кастрюлю фрикадельки, кипятим ещё 5 минут. На финишном этапе помещаем туда же зажарку, всё перемешиваем, а потом добавляем измельчённую зелень. При необходимости перчим и солим борщ по вкусу.

Борщ получается отменный, никто и не догадается, что в его приготовлении использовалась рыба.

Приятного аппетита!