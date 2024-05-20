Борщевой набор пускает корешки. В регионе начались полевые работы

Погода в начале мая была неустойчивой, холодной. Потому сельскохозяйственные предприятия региона немного задержали старт посевных работ, но как только поля подсохли, на них вышли аграрии южной части острова. В скором времени к полевым работам приступят сельхозпроизводители других районов острова. В области планируется собрать 45 тысяч тонн картофеля, 22,9 тысячи тонн овощей открытого грунта и подготовить 200 тысяч тонн кормов.

По данным минсельхозторга, к 15 мая совхоз «Тепличный» занял пять гектаров пашни разными видами капусты, среди которых и безусловная царица русских солений – белокочанная. Опытные островные аграрии защитили рассаду от капризов дальневосточной весны укрывным материалом. Это, как показывает опыт, повысит её приживаемость и ускорит созревание.

По состоянию на прошлую пятницу по овощам открытого грунта областной план выполнен на 6 %.

План по кормовым культурам выполнен на 5 %. Совхозы «Южно-Сахалинский» и «Корсаковский» высаживают однолетние культуры, которые в середине лета пустят на сенаж, чтобы буренкам было чем перекусить зимой и осенью.

Дождавшись тёплых весенних дней, приступили к посевной и фермеры. Углегорский аграрий Сергей Журавлёв, занимающийся мясным животноводством, уже успел посеять однолетние кормовые травы на десяти гектарах. Фермер Вячеслав Евтяев выращивает картофель. В общем сахалинское сельское хозяйство план по «второму хлебу» выполнило на 3 %.

Кстати, для увеличения урожайности картофеля, овощей и кормовых культур в островной регион завезено две тысячи тонн минеральных удобрений и ещё 1,9 тысячи тонн находятся в пути. Всего для сахалинских полей предназначено более 5 тысяч тонн удобрений.

Но не овощами едиными жив Сахалин! Ягодники экофермы «Клубника от Наташи» размещают рассаду в теплицах, очищают поля от старой листвы и формируют на них новые грядки для растений. Уже скоро на летних улицах наших городов появится сладкая спелая клубника.

По словам заместителя главы регионального минсельхозторга Владимира Кравченко, сельхозпроизводители области получают от государства больше четырёх десятков мер поддержки. За счёт этого аграрии минимизируют затраты на весенние полевые работы и собирают качественный урожай. Отраслевая госпрограмма помогает приобрести семенной картофель высоких репродукций, семена кормовых культур, сельскохозяйственную технику и оборудование, купить удобрения и внести их на поля, заложить многолетние плодово-ягодные плантации и обеспечить им необходимый уход.