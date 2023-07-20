Спешите газифицировать свой дом. Жителям частного сектора Южно-Сахалинска рассказали о возможностях газификации с минимальными затратами

Специалисты отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска совместно с волонтерами центра молодежных инициатив провели информационный рейд по частным домовладениям городского округа.

Жителям напомнили о технической возможности подключения домов в рамках трехстороннего соглашения, позволяющего минимизировать затраты на догазификацию.

Запуск 2-го пускового комплекса сетей газораспределения в планировочном районе Владимировка обеспечил технические условия для подключения к голубому топливу порядка 300 абонентов. В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 3-й и 4-й пусковые комплексы – это возможности догазификации для еще более 220 абонентов. Из них на сегодняшний день порядка 30 домовладений подготовлены и ожидают запуск объекта. Эти абоненты и те, кто поторопится начать процедуру подключения летом, встретят предстоящую зиму с газом. Перечень земельных участков, имеющих техническую возможность присоединения к газопроводу, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

– Многие жители не знают, с чего начать процедуру догазификации дома, куда обращаться, поэтому мы проводим такие обходы, чтобы информировать население и минимизировать все проблемы, ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в ходе подключения к газу, – рассказала ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности Елена Кратенок. – Особое внимание обращаем на существующие компенсационные выплаты и возможность минимизировать свои затраты, заключив трехстороннее соглашение. Люди часто опасаются газификации, ссылаясь на огромные затраты. Мы объясняем, что есть способы сделать это без значительного ущерба для семейного бюджета.

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, среди жителей частного сектора распространяется недостоверная информация о том, что подключение к газу одного дома обходится более 300 тысяч рублей. В мэрии подчеркивают: муниципалитет реализует беспрецедентный объем мер компенсаций на догазификацию населения.

Первый механизм – это возмещение затрат на расходы, связанные со строительством сети газопотребления на земельном участке. Выплаты производятся за счет бюджетных средств при поддержке правительства Сахалинской области. Сумма компенсационных выплат для всех категорий граждан, проживающих в ИЖС на территории города, составляет 152 171 рубль на дом. Не подлежат компенсации затраты на нежилые помещения – бани, теплицы, гаражи, гостевые дома и т. д., на установку второго и последующего комплектов оборудования, на внутридомовое оборудование, за исключением льготных категорий граждан. Так, ветераны ВОВ, пенсионеры (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, и детей, потерявших кормильца, дополнительно могут возместить затраты на оборудование – газовый котел, плиту, счетчик, систему контроля загазованности – в размере не более 50 тыс. рублей.

Для получения компенсационных выплат на возмещение затрат по газификации частного жилого дома после выполнения всех подготовительных работ необходимо обратиться в департамент городского хозяйства по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64а, 1-й этаж, каб. 113/110. Телефон для справок 300-584, доб. 6,7. Запись на прием: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.

Второй механизм – подготовка домовладения к приему газа в рамках заключения трехстороннего соглашения. По заявлению гражданина за счет средств бюджета городского округа администрация города производит компенсационные выплаты подрядной организации за выполненные работы по подготовке жилых помещений к приему природного газа к газораспределительной сети также в размере, не превышающем 152 171 рубль. Таким образом, жителям изначально не нужно вкладывать собственные средства в значительном количестве, а потом их компенсировать. Как уточняют в отделе газификации и энергоэффективности, при таком варианте затраты на газификацию в среднем могут достигать 29 тысяч рублей – именно столько личных денег потребуется жителям. Подробнее о механизме трехстороннего соглашения можно узнать у специалистов департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска по телефону 300-584, доб. 1, 4, 6, 7.

– Я слышала о компенсациях, но мы думали, что нам нужно будет самим платить за подключение к газу, а мы с мужем пенсионеры. Сейчас нам рассказали, что можно заключить соглашение, и администрация оплатит большую часть работ за нас – это удобно. На этой неделе пойду подавать документы, – поделилась жительница частного сектора Южно-Сахалинска Наталья Иванова. – У нас газовая плита от баллонов, а вот отапливаемся мы электрическим котлом – за месяц может уходить до 8 тысяч, газ позволит нам существенно сэкономить.

Подробная информация об алгоритмах газификации и памятки для населения опубликованы в специальном разделе на официальном портале города.

Людмила ГРУЗИНСКАЯ.

Приоритетное направление

Газификация городского округа – приоритетное направление работы администрации города и мэра Сергея Надсадина. Масштабная задача по газификации всех муниципалитетов до 2025 года с целью сделать жизнь островитян более комфортной, экологически безопасной и экономичной поставлена правительством Сахалинской области и находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение».