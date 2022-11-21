БПЛА в небе. Первая группа сахалинских военнослужащих завершила обучение управлению беспилотниками

Губернатор Валерий Лимаренко в ходе посещения Успеновского военного полигона вручил бойцам сертификаты операторов БПЛА. В течение нескольких недель военнослужащие получали навыки, которые будут применять в зоне проведения СВО.

– В подготовке мы учитываем все нюансы. Вот сейчас минометчики вышли на незнакомую местность, у них есть приблизительные координаты целей. Оператор беспилотника как раз помогает корректировщикам уточнить параметры цели. Основная наша задача, что называется, натренировать моторику у бойцов. Тренировки проводили в том числе в ночное время, отрабатывали полеты в условиях постановки помех, а также без спутниковой навигации. Ребята молодцы, считаю, что обучение прошло успешно, – рассказал инструктор.

Опытный инструктор имеет непосредственное отношение к разработке и созданию беспилотных летательных аппаратов, которые производятся на территории Сахалинской области. Сейчас специалисты тестируют первые образцы на полигонах.

Также глава региона встретился на полигоне с несколькими военнослужащими, которым предложили вернуться домой, поскольку у мужчин по трое детей младше 16 лет. Однако все бойцы выразили желание продолжить службу и отправиться в зону СВО.

Глава региона добивается возвращения многодетных отцов из зоны специальной военной операции. Накануне первая группа из 15 многодетных отцов из числа военнослужащих с Сахалина и Курил начала возвращение домой.

Виталий ШЕВЧЕНКО.