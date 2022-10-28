Брачные игры морской курочки. Клевое место

Для рыболовов-любителей на юге Сахалина в ноябре еще есть возможность порыбачить «по-летнему», на поплавок или донную удочку. В центральной и северной частях острова обычно в это же время начинается рыбалка по перволедью, с использованием зимних снастей. Подробнее обо всем рассказал наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

Кунджа, красноперка и некоторые другие виды рыб окончательно определились с «зимними квартирами» – сосредоточились в зимовальных ямах. На реках юга острова они приурочены к равнинным участкам. Рыба с наступлением холодов не очень активна, потому что вода насыщена мелкими ледяными кристаллами, забивающими жабры и мешающими дышать. Тем не менее рыбалка может быть результативной.

В реках, куда на нерест заходили лососевые, можно использовать пилькеры, блесны и воблеры. К ним проявляют интерес кунджа, красноперка, голец. На Тыми и Поронае по перволедью ловят щук. На Лютоге ловят малоротую проходную корюшку, на Найбе – озерную малоротку. В устьях ловят мелкочешуйную красноперку и навагу, используя донные удочки с наживкой – морским червем. В лагуне Буссе, в устьях Лютоги, Найбы и на Первой речке, что в Корсаковском районе, ловят малоротую корюшку.

Опытные рыболовы из Южно-Сахалинска в ноябре планируют также побывать на реке Аракуль и на Первой речке, чтобы половить на зимовальных ямах кунджу на поплавочную снасть с классической наживкой – тампоном с икрой лососевых.

В устье и нижнем течении Первой речки скапливается полосатая камбала, у которой в ноябре в разгаре брачный сезон. Камбалу, которую рыбаки прозвали морской курицей, ловят с помощью тяжелых блесен.

Уместно напомнить о мерах предосторожности. Передвижение по первому льду сопряжено с риском. Не помешает прихватить с собой длинную палку для простукивания сомнительных участков на пути.

Семен РЕЧКИН.

ФИРМЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ ВИТАЛИЯ НИКИТИНА

Камбала в томатном соусе

Для приготовления четырех порций этого блюда понадобится 8 крупных камбал, 1 большая морковь, 2 средние луковицы, 1 столовая ложка томатной пасты и 1 стакан томатного сока, а также по 1 столовой ложке растительного и топленого сливочного масла, половина столовой ложки соли и полная, с горкой, столовая ложка сахара, немного мороженого укропа.

Первым делом нужно подготовить рыбу – срезать филе. Для всех видов камбал, за исключением звездчатой, можно шкуру оставить. Получается примерно полкилограмма мякоти. Готовим поджарку, для чего в сковороду помещаем измельченную на терке морковь и порезанный репчатый лук с добавлением растительного масла. Когда лук уже достаточно поджарится, добавляем топленое масло. В эту же сковороду помещаем рыбное филе, нарезанное кусочками. Некоторые ради оригинальности добавляют на этой стадии еще и измельченный болгарский перец. Всю массу помешивают.

Когда мякоть рыбы станет ломкой, добавляем томатную пасту и следом – стакан томатного сока, соль и сахар. Сок должен проникнуть на дно сковороды, для этого «ворошим» массу ложкой. Весь этот «пирог» должен потомиться под крышкой на небольшом огне 20 минут. На финише остается лишь украсить блюдо укропом и подать к столу с гарниром – отварными картофелем, гречкой или рисом.

При желании можно выложить рыбное блюдо в стерилизованные банки. Такие консервы могут храниться в холодильнике до 1 месяца.

Камбала в томатном соусе на европейский манер

В этой вариации потребуется «доукомплектовать» блюдо овощами – брокколи, парой болгарских перцев, парой цельных помидоров, цветной капустой, словом, что есть под рукой. Понадобится также немного сыра. Содержимое сковороды выкладывают на противень, украшают овощами, сверху посыпают тертым сыром и отправляют эту красоту в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита!