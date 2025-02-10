Браконьер из Долинска пойман с поличным при перевозке 33 камчатских крабов

Мужчина занимался незаконным промыслом у села Новосибирское Холмского района. Использовал для этого запрещённую снасть «булаву». А перерабатывал и хранил улов в съёмной квартире в Чехове.

Попался браконьер при попытке перевезти готовую продукцию. Его остановили сотрудники ДПС совместно с оперативниками. В прицепе обнаружили мешки с камчатским крабом, подготовленным к продаже.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в сумму около 480 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас он под подпиской о невыезде, а расследование продолжается.

Анастасия КАРАМУШКИНА.