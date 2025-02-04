Браслеты спасения из нейлона плетут для бойцов СВО школьники Итурупа

Было время, когда девочки плели для себя и подруг браслеты-фенечки. Теперь же ученики Рейдовской средней школы заняты более серьёзным делом. Для участников СВО они плетут так называемые браслеты выживания.

В них компактно укладывается 5 метров паракорда – лёгкого и прочного полимерного шнура из нейлона, который изначально использовался в стропах парашютов. С помощью паракорда можно вытащить раненого, закрепить груз, зафиксировать рюкзак, применить шнур в медицинских и хозяйственных целях. А ещё в школе объявлен сбор жестяных банок для изготовления блиндажных свечей.