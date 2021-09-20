Браво, Андрей! Наш земляк продолжит борьбу за победу на телевизионном шоу «Голос. 60+»

Градус интереса к любому телевизионному шоу всегда повышается, если его участниками становятся наши земляки. Вот и выпуск шоу «Голос. 60+» на первом канале, вышедший в эфир 17 сентября, привлек внимание к вокалисту из Корсакова Андрею Фетисову.

Перед выходом на сцену он сообщил, что 15 лет отработал на добывающем флоте судовым механиком. Остальную жизнь посвятил музыке, хотя и самоучка. Выступить в телешоу мечтал давно, но, честно говоря, не верил, что для него это возможно.

– Однако на семейном совете супруга настояла, чтобы я поехал, спасибо ей, – сообщил Андрей и, взяв микрофон, вышел на высвеченную прожекторами сценическую площадку. Кроме зрительного зала он увидел высокие спинки кресел, скрывавшие четырех звезд эстрады, участвующих в «слепых прослушиваниях». Фетисов настроился спеть так, чтобы развернуть их к себе лицом.

И ему это удалось. Он настолько мощно, ярко, колоритно запел «Stumblin’In» (сингл-1978 британского певца, композитора и мультиинструменталиста Криса Нормана), что Стас Намин на первой же минуте нажал на красную кнопку «Выбираю тебя». С небольшим интервалом развернули свои кресла к исполнителю Валерий Леонтьев, Олег Газманов и Лайма Вайкуле. Зал буквально ревел от эмоций, скандируя сахалинцу: «Мо-ло-дец!».

В наставники Фетисов выбрал Намина по праву первого отклика. У внука Анастаса Микояна, известного музыканта, композитора, продюсера, создателя и лидера группы «Цветы» будет чему поучиться.

Жюри и залу сахалинец рассказал, что ему 61 год. Он играет и поет с детских лет благодаря родителям. Сейчас в Корсакове работает звукорежиссером в Доме детства и юношества.

Члены жюри не поскупились на комплименты: «Классно вы спели! Вы наш человек!». А Дмитрий Нагиев в свойственной ему манере отметил: «Вы выбрали не самую свежую песню, но спели ее так, будто написана она вчера, а вам – 21 год. Спасибо, я очень рад, что вы с нами, что вы четыре матерых спинищи развернули. Добро пожаловать на бал, сэр!».

В кратком интервью «за кулисами» Андрей Фетисов сообщил: в мореходку поступил из-за музыки, чтобы за границей купить хороший музыкальный инструмент. Мечта сбылась. Гитару он никогда не бросал. К тому времени у него уже был опыт выступлений в ансамбле мореходного училища.

– В море я даже пытался на два голоса петь с турбиной. В зависимости от нагрузки двигатель меняет обороты, и турбина изменяет звук.

Вот и композицию Криса Нормана на шоу Андрей пел за двух исполнителей.

– Я не выбирал эту песню, мне ее посоветовали музыкальные редакторы, – поделился подробностями Фетисов. – Я посчитал, что им виднее, ведь они профессионалы высокого класса. Понял, что подать песню надо нестандартно. Я не люблю шаблонов в творчестве, пришлось поработать. Ведь мало правильно петь. У настоящего профессионала-вокалиста вся красота голоса в нюансах. От них зависит и состояние артиста, и то, какой образ он создаст, какими звуками и красками, какой будет подача песни.

Андрей Фетисов настроен до конца бороться за победу на шоу. («Просто так я не сдамся. Для этого надо просто родиться на острове Сахалин и иметь характер»). А еще он поблагодарил земляков и всех дальневосточников за поддержку и помощь.

Итак, музыкант из Корсакова, лидер группы «Burning Voice» сделал серьезную заявку на дальнейшее участие в телешоу «Голос. 60+». Будем за него болеть!

Людмила НИКОЛАЕВА.