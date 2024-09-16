Браво оркестру «Браво»! Юные инструменталисты Южно-Сахалинска вернулись с победой из Иркутска

На международном фестивале-конкурсе «Байкальские духовые ассамблеи» лауреатами I степени стали Сахалинский детский духовой оркестр «Браво» (руководитель Даниил Пак) и ансамбль корейских барабанов «Битулим» (руководитель Юлия Син). Эти коллективы ДШИ «Этнос» областного центра объединяют 60 юных музыкантов, играющих на деревянных духовых, медных духовых и ударных инструментах.

Всего в творческом соревновании в Иркутске участвовало более 700 музыкантов из 11 регионов России, а также Белоруссии и Китая. На конкурсной площадке в течение пяти дней сентября выступили 40 солистов, 16 ансамблей и 16 оркестров.

Отличились юные дарования Сахалина. Свои достижения они посвятили 142-й годовщине Южно-Сахалинска. Дипломами также награждены: «За яркое выступление и артистизм» – ансамбль корейских барабанщиков «Битулим» (ДШИ «Этнос», руководитель Юлия Син); за «Лучший вокальный номер» – Захар Тимохин (преподаватель Людмила Кравцова).

Фестиваль-конкурс «Байкальские духовые ассамблеи» по линии регионального министерства культуры проводился в Иркутске четвёртый раз. У нынешнего статус международного. За эти годы здесь побывали 3600 музыкантов из 31 региона России. Партнёрами мероприятия выступают: ассоциация «Духовное общество имени Валерия Халилова», Государственный Российский Дом народного творчества им. Поленова» и военно-оркестровая служба Вооруженных Сил РФ.

Людмила Артёмова.