Брейк! Обратный брейк! Всероссийские соревнования по теннису на призы Южно-Сахалинска

Ровно месяц продолжался розыгрыш XI Кубка мэра Южно-Сахалинска по теннису. Едва прозвучали финальные фанфары, а победители и призёры получили награды, как на кортах городского парка и гостиничного комплекса «Санта» стартовали всероссийские соревнования на призы Южно-Сахалинска.

В борьбу за подиум боролись в одиночном разряде 24 девушки и столько же юношей, в миксе – 21 пара. Возраст участников до 17 лет. На остров приехали теннисисты из Москвы, Читы, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Красноярска, Уфы, Хабаровска, Севастополя, Благовещенска, Дальнереченска, Красногорска (Московская область), Сергиева-Посада, Макарова, с. Троицкое. Хозяева кортов получили право заявить по шесть девушек и столько же юношей в одиночный турнир и десять в миксе.

К разочарованию сахалинских болельщиков, в 1/16 турнира пробились только две наши девушки. До 1/4 дошла Мария Чернышкова, где ей дорогу не уступила в полуфинал будущая победительница турнира москвичка Алиса Грушкевич.

После финального поединка Алиса поделилась своими впечатлениями о Южно-Сахалинске.

– На вашем острове я впервые. Южно-Сахалинск поразил меня своей чистотой. Город очень уютный. Не ожидала увидеть здесь, на краю света, такие прекрасные теннисные корты. Какой чудесный у вас парк культуры и отдыха. Вид на город с «Горного воздуха» – просто сказочный. На всероссийских соревнованиях я уже завоевывали серебряные и бронзовые медали. В Южно-Сахалинске впервые поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета.

В отличие от прекрасной половины человечества юноши смогли порадовать своих болельщиков. Владислав Каратеев в полуфинале скрестил ракетки с кандидатом в мастера спорта, членом сборной России Петром Лифановым. Сразу необходимо заметить, Петр на три года старше нашего теннисиста. Владислав сделал все возможное, чтобы пробиться в финал турнира. Однако спортивная фортуна в тот день была на стороне более опытного гостя из Красногорска. Причём, судьба каждого гейма решалась на розыгрышах больше – меньше.

В матче за треть место Владислав встретился с Михаилом Сухоруковым (Красноярск). Спортсмен был на три года старше островитянина. Поединок получился довольно валидольным. Оба спортсмена показывали силовой и агрессивный теннис. Первый сет со счетом 6:3 выиграл Владислав Каратеев. Во втором сахалинец вел 5:2 и до общей победы в матче оставалось сделать один шаг. И вот здесь Владислав занервничал. Вначале Михаил выиграл свою подачу 5:3, затем сделал брейк, сократив счет до 5:4. Однако сахалинец ответил обратным брейком – 6:4 и 2:0 в матче.

В миксе в 1\4 финала встретились пары Наталья Нечаева (Владивосток)/Владислав Каратеев (Южно-Сахалинск) и Варвара Дзугаева (Москва)/Яков Мазин (Южно-Сахалинск). Тандем москвички и члена сборной молодежной России из островной столицы довольно уверенно завоевал путевку в финал, победив соперников со счетом 2:0. В главном матче турнира паре Дзугаева/Мазин противостоял дуэт Мария Сырмолотова (Хабаровск)/Петр Лифанов (Красногорск).

Первый сет получился очень нервным. Варвара и Яков постоянно находились в роли догоняющих. И все же смогли в решающий момент сравнять счет в партии 6:6. Судьба сета решалась на тай-брейке. Увы, Сырмолотова/Лифанов завершили решающий гейм в свою пользу со счетом 7:1.

Вторую партию Варвара и Яков начинают с брейка – 1:0. Дальше больше. Они поймали спортивный кураж и на табло 3:0. Соперники не собирались уступать сет без борьбы и сокращают счет до минимума – 3:2. Однако остановить победный порыв Нечаевой-Мазина они не смогли – 6:2 и 1:1 в матче.

Победитель турнира должен был определиться в решающем сете на тай-брейке. Казалось, поймав свою игру, Варвара и Яков дожмут соперника. Но Мария и Петр в коротком перерыве сделали экспресс-анализ своей неудачной партии и довольно убедительно выиграли решающий сет 10:2.

Подводя итоги всероссийского турнира, можно сказать, что сахалинские девушки и юноши выступили достойно. В их копилке серебряная и бронзовые медали. Главное, каждый из них на корте показал, что они могут бороться с более опытными соперниками.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

СПРАВКА

Брейк в теннисе – это выигрыш гейма при чужой подаче.