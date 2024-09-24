«Бременские музыканты» едут на Сахалин

С 24 по 29 сентября впервые в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области пройдут гастроли Новосибирского музыкального театра.

На сцене Чехов-центра будут показаны спектакли «Римские каникулы», «Бесприданница», «Бременские музыканты», «Любовь и голуби». В гастролях задействовано 70 человек, в том числе солисты, артисты хора и балета, технические специалисты. В составе гастрольной труппы ведущие солисты театра – народный артист России, лауреат премии «Золотая Маска» Александр Выскрибенцев, лауреат премии «Золотая Маска» Александр Крюков, лауреат международного конкурса Роман Ромашов, Елизавета Кейтвин, Вадим Кириченко, Анна Ставская, Алина Шайхеева.

Новосибирский музыкальный театр – один из ведущих музыкальных театров России. В репертуаре – оперетты, музыкальные комедии, мюзиклы, спектакли для детей и юношества. Большую часть репертуара составляют современные мюзиклы, созданные на основе классических литературных произведений – А. С. Пушкина, А. Н. Островского, А. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, К. Чапека, А. Р. Беляева, И. А. Бунина и др.