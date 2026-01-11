Брутальный рыбный холодец по-сахалински

Это потрясающее блюдо отлично «заходит» на следующий день после торжества, когда всеми остальными яствами организм уже пресытился и просит чего-нибудь этакого! Готовится заранее, поскольку технология требует времени.

Из расчёта на четыре порции берём четыре головы кеты. Причём желательно не от «серебрянки», а от речной, чёрно-белой рыбы. Удаляем жабры и обрезаем плавники, режем каждую голову вдоль на две части, затем отправляем эти половинки в подходящую кастрюлю и заливаем водой для последующей варки. Воды потребуется 1,5 – 2 литра, не более. Кроме того, в кастрюлю отправляются луковица и одна морковь средней величины. Главный продукт, ради которого всё это нужно кипятить на среднем огне в течение 4 часов, – бульон.

Тем временем готовим основные ингредиенты, по четыре экземпляра каждого: гребешок, трубач, тушка кальмара. Их нужно нарезать кусочками шириной до 1 сантиметра, после чего буквально пару минут потушить на сковороде с высокими бортиками, добавив немного растительного масла. Морепродукты должны побелеть – это верный признак, что они готовы.

Готовый бульон желательно профильтровать через мелкое сито, затем поставить на несильный огонь, чтобы слегка булькал. Выдавливаем в него пару зубчиков чеснока, высыпаем чуть меньше чайной ложки чёрного молотого перца, солим по вкусу. Если планируется сразу отправить холодец на стол, можно доукомплектовать бульон веточкой-другой зелёного укропа, но, если предстоит хранение, лучше обойтись без этого.

Следом в ту же кастрюлю отправляем подготовленные морепродукты. Фишка в том, что для такого холодца желатин необязателен, он и так застынет. Осталось только разлить содержимое по подходящим мискам-плашкам. Можно использовать небольшие пластиковые контейнеры для хранения продуктов. Отправляем их на балкон или в холодильник для застывания.

Приятного аппетита!