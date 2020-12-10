Будем по одежке протягивать ножки. В новом году, по прогнозам, дефицит областного бюджета составит 20 млрд рублей

Сегодня в региональном правительстве состоялись публичные обсуждения по проекту закона «О бюджете Сахалинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Накануне этот документ был рассмотрен на расширенном заседании постоянного комитета по бюджету и налогам облдумы с участием представителей министерств и ведомств. Региональный министр финансов Ольга Лопатина сообщила: бюджет сверстан в соответствии с бюджетным кодексом РФ на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны на 2021 – 2023 годы. Документ отвечает основным направлениям федеральной и областной бюджетной и налоговой политики.

При расчетах учитывались предполагаемые цены на нефть марки «Юралс» и курс доллара США. Так, среднегодовой курс этой валюты в 2021-м прогнозируется на уровне 74,7 рубля за доллар, в 2022-м – 73,1 и в 2023-м – 73,8 рубля. А ориентировочная цена барреля «черного золота» в следующем году определена на уровне 45,3 доллара США, в 2022-м – 46,6 и 2023-м – 47,5 доллара.

Ситуация такова: островной регион вступает в трехлетие неизбежного сокращения бюджетных доходов. По информации Ольги Лопатиной, уже в будущем году областная казна недосчитается трети налоговых и неналоговых поступлений. Общий объем доходов в 2021-м ожидается в 108 млрд рублей плюс безвозмездные поступления – чуть более 6,3 млрд рублей. В новом году доходы в целом сократятся против первоначального бюджета-2020 на 53,4 млрд рублей.

Основная причина этого – снижение на 45,1 млрд рублей налогов на прибыль предприятий и организаций. Главным образом, оно вызвано падением цен на нефть и сокращением ее добычи по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Из-за низкой цены на углеводороды ожидается и дальнейшее сокращение поступлений в казну. В итоге бюджет на 2021-й и плановые 2022-й и 2023-й годы не обеспечен в полном объеме.

Что касается общего объема расходов, то в новом году он запланирован в размере 128,2 млрд, в 2022-м – 104, 1 млрд, в 2023-м – 98,6 млрд рублей. Но и в такой ситуации основной акцент при формировании бюджета сделан на оптимизацию расходов и выполнение регионом всех социальных обязательств. На расходы в социальной сфере в новом году планируется направить 73,5 млрд рублей, это более половины расходов областного бюджета. Таким образом, он по-прежнему остается социально ориентированным.

В целом на бюджетные инвестиции трех предстоящих лет будет направлено 54,2 млрд. За счет этих средств будут строиться и реконструироваться 148 объектов в различных отраслях экономики и социальной сфере.

В законопроекте уменьшен общий объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Но увеличен объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов. При этом, как заверила министр финансов, меры соцподдержки и выплата зарплаты работникам бюджетной сферы будут обеспечены в полном объеме. Минфин, понимая всю меру ответственности, будет контролировать эту ситуацию.

Депутаты обратили внимание на то, что в проекте нового документа, наряду с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2021 – 2023 годы, впервые появилось и такое: долговая политика. А, как известно, жизнь в долг хорошего не сулит. При больших выпадающих доходах каждый рубль должен быть на счету. И участники постоянного комитета по бюджету и налогам задавались вопросами: надо ли в условиях дефицита средств содержать за счет областного бюджета такие структуры, как АО «Корпорация развития Сахалинской области», ГКУ «Дирекция программы «Курилы», АО «Сахалинское ипотечное агентство» и др.?

Целесообразно ли региону владеть 100-проц. пакетом акций «Авроры» и в 2021 году выделять 732 млн рублей на объекты концессионных соглашений в энергетике? Как пояснил министр энергетики, доходы бюджетов падают, а потребность в создании инфраструктуры в муниципальных образованиях возрастает. И есть надежда, что 732 млн рублей из областной казны, предусмотренных на софинансирование, привлекут… более 6 млрд инвестиций на реконструкцию коммунальных систем теплоснабжения в Корсакове, Долинске и Макарове. Общая стоимость проекта – 9 млрд. Министерство планирует вернуть деньги концессионерам в течение 20 лет через инвестиционную надбавку к тарифам, утвержденую региональной энергетической комиссией.

Большой вопрос: надо ли тратить бюджетные средства на посадочные площадки для малой авиации, к примеру, в Александровске-Сахалинском (даже минфин с этим категорически не согласен)? И стоит ли на условиях софинансирования вкладывать деньги в весьма затратный международный проект в сфере туризма «Итуруп Резорт» и прочее?

Многое в регионе нуждается в оптимизации и более эффективном управлении. Участники совещания были солидарны в том, что в условиях дефицита, когда по сравнению с 2020 годом из бюджета-2021 выпадает более 54 млрд рублей доходов, нерационально начинать новые проекты и стройки. Надо достраивать переходящие и пусковые объекты. Бюджет-2021 будет очень дорогим, ведь область начнет тратить не только собственные ресурсы, но и деньги банков, что обременительно для населения. К тому же, привлекая заемные средства под проценты, есть опасность нарастить еще больший дефицит.

По информации министра финансов Ольги Лопатиной, бюджетную кредитную линию региону откроют уже в январе. Срок предоставления кредита через федеральное казначейство – до 240 дней под 0,1 проц. Эти кредитные средства не имеют целевого назначения. В первую очередь, они пойдут на выплату зарплаты бюджетникам, меры социальной поддержки, на удешевление тарифов и развитие сельского хозяйства.

Заемные средства область будет получать по необходимости, скорее всего, в конце года. А вот деньги, которые в первом полугодии 2021-го поступят в казну от налогов на прибыль, будут размещены в банках с целью получения небольшого дохода.

В завершении обсуждения законопроекта в облдуме даже процитировали фразу экс-председателя правительства РФ Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Похоже, актуальность этих слов очень скоро островитяне прочувствуют на себе. Не случайно депутаты обратили внимание правительства на необходимость более рационального и «приземленного» расходования средств – на первоочередные потребности людей, на развитие сферы образования, здравоохранения, сельских территорий, повышение качества жизни населения.

Вчера на публичных обсуждениях законопроекта в правительстве области с докладами выступили губернатор Валерий Лимаренко, председатель правительства Алексей Белик. Состоялось обсуждение вопросов и обращений, поступивших во время проведения публичных обсуждений и на электронную почту правительства.

До конца нынешнего года важнейший документ обретет окончательный вариант и будет размещен в сети интернет и на официальном сайте губернатора и областного правительства.

Людмила Степанец.