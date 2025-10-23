Будем с картофелем и овощами. Предварительные итоги уборки урожая

Ещё рановато подводить окончательные итоги уборочной кампании на Сахалине, но и предварительные результаты радуют. Картофель уже в закромах, сбор овощей продолжается. Вообще-то уборочная кампания в островной области традиционно длится с сентября до второй декады ноября.

В этом же году засуха внесла свои коррективы: к уборке многие хозяйства приступили позже обычного на 10 – 14 дней, так как задержалось созревание картофеля.

В июне, когда подошла к концу посевная, региональный минсельхоз поделился своими видами на грядущий урожай: планировалось собрать 46 тыс. тонн картофеля, 23 тыс. тонн овощей открытого грунта и заготовить 200 тыс. тонн кормов собственного производства. Так вот, по ключевым позициям этот прогноз оправдывается, и даже с некоторым плюсом.

Тогда, в июне, трудно было предугадать, как сложатся погодные условия летом, а ведь они были весьма жёсткими, особенно на юге острова: аномально продолжительная жара, минимум осадков, масштабные атаки вредителей… Всё это было, и со всем этим аграриям пришлось побороться не на шутку.

Цифры говорят о том, что эти усилия не были напрасными. По предварительным оценкам, сельхозпредприятия и фермеры соберут не менее 42 тыс. тонн картофеля и около 20 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Если же принять во внимание продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, общий объём урожая составит 60 тыс. тонн картофеля и около 30 тыс. тонн овощей. В ведомстве уверенно говорят: такого количества сельхозпродукции достаточно, чтобы обеспечить ею жителей области зимой и весной.

Несмотря на погодные сюрпризы, в нынешнем году после 20 июня в фирменные торговые точки сельхозпроизводителей стали поступать ранняя белокочанная капуста, кольраби и редис, а с начала июля на прилавках появились цветная капуста и брокколи.

Мало собрать урожай, важно его сохранить. По данным минсельхоза, картофеле- и овощехранилищ в области достаточно. Их на сегодня действует шесть десятков, в общей сложности они позволяют заложить на хранение 80 тыс. тонн сельхозпродукции. Плюс к этому в Анивском районе в конце года готовится к сдаче в эксплуатацию новое овощехранилище ёмкостью 1000 тонн. Это – детище сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Успенское». Островные труженики села постарались подготовить хранилища к приёму и длительному хранению урожая заблаговременно.

Остаётся добавить, что существенную помощь сахалинским аграриям оказывают власти региона. При содействии губернатора Валерия Лимаренко и областного правительства создана и действует устойчивая система поддержки. Например, в растениеводстве это возмещение затрат на приобретение элитных семян картофеля и семян трав кормовых культур, субсидирование покупки энергоносителей (угля и газа) для тепличных предприятий, поддержка мер по повышению плодородия почв земель сельхозназначения (в том числе приобретение и внесение минеральных и органических удобрений), компенсирование затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями.

Субсидируются затраты на приобретение сельхозтехники и спецоборудования, на реконструкцию мелиоративных систем, проведение культуртехнических работ, противопаводковых мероприятий…

Николай ПИТЕРСКИЙ.

P. S.

По оперативным данным минсельхоза, на 23 октября собрано 37,7 тыс. тонн картофеля и 9 тыс. тонн овощей открытого грунта. На хранение заложено 36 тыс. тонн картофеля и 7 тыс. тонн овощей. Окончательные итоги работы растение­воды подведут в ноябре.

