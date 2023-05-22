Будет больше товаров из Белоруссии. Бизнес-миссия Южно-Сахалинска посетила Ленинский район Минска

Продолжением официального визита делегации областного центра в Республику Беларусь стали деловые встречи с предпринимательским сообществом Ленинского района Минска.

Делегацию островной столицы возглавляет первый вице-мэр Андрей Ковальчук, также муниципалитет представляют вице-мэры Виталий Данилов и Елена Федорова.

Для обмена опытом представители администрации города и крупных компаний областного центра посетили государственное предприятие крупнейшего производителя кондитерских изделий «Коммунарка». Кроме того, южносахалинский бизнес провел переговоры о поставках товаров ОАО «Рогачевский МКК», а также посетил предприятие по выпуску автофургонов. Белорусская сторона выступила с инициативой обсудить вопросы обеспечения рынка рыбной продукцией, произведенной в Сахалинской области.

Как отметил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, у двух городов много точек соприкосновения. На городских маршрутах работают автобусы производства Минского автомобильного завода, совсем недавно автопарк пополнился новой современной техникой.

– Также одно их приоритетных направлений работы муниципалитета – развитие сферы потребительского рынка. Сегодня в Южно-Сахалинске действуют торговые точки, специализирующиеся на реализации белорусских товаров. И совсем скоро на прилавках города может появиться еще больше качественной продукции, – отметил первый вице-мэр.

Бизнесмены посетили предприятия по производству текстиля, верхней одежды, обуви, товаров для охоты и рыбалки. Одно из предприятий готово поставлять в областной центр велосипеды и самокаты.

– Представители нашей делегации выразили желание сотрудничать. Очень много качественных товаров, которые будут востребованы в городе. Взаимодействие с белорусскими коллегами, безусловно, будет способствовать развитию экономики Южно-Сахалинска, – отметил вице-мэр Виталий Данилов.

Важной частью визита стала встреча с главой администрации Ленинского района Минска Романом Мельником. В начале этого года между областным центром и Ленинским районом подписано соглашение о сотрудничестве.

Представители сторон обсудили вопросы, касающиеся экономического развития. Отдельное внимание уделено социальному блоку, в том числе возможности организации совместных спортивных мероприятий, культурных обменов и др. Вице-мэр Елена Федорова познакомились с работой социальных и образовательных учреждений Ленинского района Минска.

Важным событием стало посещение посольства России в Беларуси, а также возложение цветов к стеле «Минск – город-герой», сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.