Будет дом в порядке. В Южно-Сахалинске набирает темп ремонт подъездов

В городском округе активизирована работа по приведению в порядок подъездов и входных групп домов.

На сегодняшний день в администрацию Южно-Сахалинска поступило 84 заявки от управляющих компаний для участия в конкурсном отборе для получения субсидии. Также УК выполнят ремонт в рамках тарифа на содержание общедомового имущества. Работы на некоторых адресах уже начаты.

С прошлой недели сотрудники УК «ЖЭУ-8» приводят в порядок четыре подъезда многоквартирного дома по ул. Ленина, 303. Работы начали с очистки разрушенных поверхностей, к примеру, уборки отслоившейся штукатурки.

– Далее в рамках косметического ремонта зачистка и оштукатуривание. После выравнивания будет сплошная окраска потолков, перил, стен. Цвета будут выбраны с учетом пожеланий жителей, – рассказал мастер участка ООО «ЖЭУ-8» Рафкат Субханкулов.

В бригаде два штукатура-маляра, плотник и электрик, который следит за заменой светильников, а также упорядочивает провода провайдеров.

Плотник ООО «ЖЭУ-8» Юрий Лаврентьев следит за состоянием тамбурных дверей.

– В первом подъезде уже оценил, что дверь нужно заменить полностью, во втором, к примеру, обойдусь своими силами – отремонтирую, подстрогаю и верну на место, все за один день, – делится работник.

Также специалисты УК «ЖЭУ-8» сейчас работают в подъездах дома № 182 по ул. Амурской. Далее им предстоит провести ремонт в доме по ул. Емельянова, 27.

На сегодняшний день в администрацию поступило 84 заявки от управляющих компаний на ремонт 254 подъездов и 16 входных групп.

Работы в подъездах ведутся по нескольким направлениям. Кроме ремонта за счет субсидий из областного и местного бюджетов, это предусмотренные управляющими компаниями мероприятия в рамках тарифа за содержание и ремонт мест общего пользования.

Так, в доме № 31 по ул. Пуркаева работы провели год назад в рамках планового ремонта.

– Оштукатурили стены, побелили, покрасили перила и стены, мусоропровод. И сейчас здесь все в хорошем состоянии, нет никаких надписей, жильцы следят за чистотой – спасибо им, ведь от их сознательности все зависит. В этом году по их просьбе заменили все почтовые ящики, – рассказала генеральный директор ООО «Аврора» Наталья Банторина.

В ближайших планах у УК работы в доме № 298 по ул. Комсомольской. По ряду других адресов компания готовит документы для получения субсидии.

Напомним, что в 2023 году администрация Южно-Сахалинска присоединилась к новому проекту «Наш двор. Наш подъезд», инициированному секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором области Валерием Лимаренко. На уровне муниципалитета проект поддержан мэром Сергеем Надсадиным. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний планируется привести в порядок подъезды около 500 многоквартирных домов.

Виктор ГОРОДОВ.