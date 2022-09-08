Будет еще одной изюминкой. Обновляется набережная Рогатки

Работы первого этапа продлятся до лета следующего года и затронут южную сторону реки в границах от ул. Комсомольской до здания гостиницы.

Старт мероприятий стал возможен благодаря финансовой поддержке проекта реконструкции губернатором Валерием Лимаренко и правительством региона в лице его председателя Алексея Белика.

Всего же запланировано шесть очередей строительства, которые охватят участок от западной стороны парка до пр. Мира, сообщает пресс-служба администрации города.

На строительной площадке вместе со своими заместителями побывал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Он пообщался с подрядчиком и специалистами администрации по перечню предстоящих работ, возможностям проведения мероприятий, предотвращающих начавшееся заболачивание реки, обсудил ход строительных мероприятий на перспективу. Также глава города напомнил исполнителю проекта о необходимости качественно и в срок выполнить озеленение объекта.

В ходе первого этапа будут проведены мероприятия по замене грунта, ремонту подпорных стен берегоукрепления и устройству армогрунтовой системы, заасфальтированы проезды и пешеходные дорожки, сделаны велодорожки, установлены системы освещения и видеонаблюдения и выполнены другие работы.

– Подрядчик на объекте опытный. Надеемся, что все будет выполнено в срок и качественно. Уже готовы проектные решения следующих очередей благоустройства. Будем обращаться к правительству Сахалинской области и депутатам областной думы для решения вопросов финансирования. Считаю, что обновленная набережная станет еще одной изюминкой нашего города, – сказал Сергей Надсадин.

В рамках благоустройства модернизируют расположенный рядом остановочный пункт, а также установят стелу с фотографиями почетных горожан.

Ирина НОВИКОВА.