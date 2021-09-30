Будет компактный курорт. В Южно-Сахалинске продолжается обсуждение мастер-плана развития «Горного воздуха»

В областном центре прошла очередная встреча с жителями по вопросам пространственного развития «Горного воздуха», на которой горожанам представили обновленную версию мастер-плана развития спортивно-ту­ристического комплекса. Основные акценты проекта обозначил мэр Юж­­но-Сахалинска Сергей Надсадин.

Напомним, в ходе разработки мастер-плана было проведено несколько сессий социального проектирования, собраны мнения и предложения жителей, в том числе профессиональной общественности, потенциальных инвесторов, экологов и др.

Модератором встреч выступал известный российский урбанист Святослав Мурунов. В начале сентября специалисты Института Генплана Москвы впервые представили проект мастер-плана широкой общественности, тогда жители высказали ряд предложений по его корректировке.

– Учитывая мнения горожан, мы отказались от линейной модели освоения СТК «Горный воздух», предусматривающей создание комплекса объектов от горы Парковой до горы Острой, в пользу организации компактного курорта, нацеленного на развитие и обновление уже созданной инфраструктуры. Основываясь на результатах проведенного социального исследования, в своих проектных решениях мы постарались создать условия для функционирования «Горного воздуха» не только как современного горнолыжного курорта, но и как общегородского пространства для комфортного времяпрепровождения жителей и гостей города, – рассказала главный специалист Института Генплана Москвы Ольга Благодетелева.

Особое внимание в проекте уделяется вопросам развития экотуризма, летних видов активностей, организации досуга жителей. Предусматриваются и природоохранные мероприятия. В частности, было принято решение сократить протяженность трасс, отказаться от освоения горы Острой и ряда склонов.

– Продолжается работа с активистами, жителями, которым небезразлична судьба «Горного воздуха». Несмотря на то, что комплекс входит в ТОР «Горный воздух», он находится на территории областного центра и является неотъемлемой частью нашего города. Кроме того, мастер-план, который сегодня обсуждается, – это часть разрабатываемого генерального плана Южно-Сахалинска, и активное вовлечение горожан в обсуждение необходимо. В этой работе нас полностью поддерживают правительство Сахалинской области и губернатор Валерий Лимаренко, – отметил Сергей Надсадин. – Важно прийти к оптимальным решениям, в которых будут учтены интересы горожан и гостей города, власти и инвесторов.

В ходе очередной встречи горожане также высказали ряд предложений по обу­стройству зон отдыха для детей, скалодрома, скейт-парка, парковых зон. Все они будут учтены при корректировке мастер-плана. В дальнейшем он будет представлен на рассмотрение региональному правительству и размещен в открытом доступе для того, чтобы с ним могли ознакомиться все желающие.

Виктор ГОРОДОВ.