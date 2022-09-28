Будет ли вторая и третья волна мобилизации?

Без паники! Министерство обороны заявило, что количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек. При этом регионы уже отчитываются о выполнении планов по призыву и рапортуют о завершении мобилизационных мероприятий.

Так, план по мобилизации выполнили в Курильском районе Сахалинской области. Частичная мобилизация завершилась в Еврейской автономной области. На очереди и другие регионы. При этом Минобороны заявляет, что набор окончательный и ни о каких других волнах мобилизации речи не идет.

«Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, что 300 тыс. человек — это около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Под мобилизацию попадают рядовые, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, высшие офицеры — до 65 лет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Что делать, если ошибочно мобилизовали?

ОНФ поможет гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации.

В каждом регионе, в том числе и в Сахалинской области, открыты свой центр помощи, где принимают жалобы: https://vk.com/nf_sakhalin