Будет некогда скучать! Юных островитян ждет насыщенное лето

Детские оздоровительные лагеря и центры «Лесное озеро», «Юбилейный» и «Чайка» объявили даты летних смен.

«Лесное озеро» начнет принимать детей с 15 мая. Всего на каникулах будет четыре смены разных тематик: «Игроленд», «Киномания», «Шоу-мастер» и «Proтеатр». Также в «Лесном озере» проведут специализированную смену «Время креатива» с 15 августа по 4 сентября. На каждую выделили по 70 путевок.

Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный» откроет сезон 22 мая. Планируется также четыре направления: «Юбилейный – страна детства», «Олимпийская деревня», «Начинается Россия», «Последний герой». Специальные смены – «Президентские спортивные игры» с 10 по 19 мая, «Орлята России» и «Казачий сполох» с 6 по 19 июля. На каждую смену выделяется по 170 путевок.

Центр медико-социальной реабилитации «Чайка» ждет 200 детей на каждую смену с 26 мая.

С 1 июня начинает работать палаточный лагерь «Сахалинская звезда». Участников ждут смены «Школа безопасности», «Остров туристов», «Лидеры детского движения», «КаДетство» и «Агент-112».

Запись детей на отдых в сахалинские лагеря уже завершилась, было подано около четырех тысяч заявок. Можно купить путевки на летний отдых детям в другие регионы. 85 % от средней стоимости путевки затем возвращается.

В июне областной центр народного творчества готовит цикл молодежных встреч, на которых подростков научат изготавливать монеты, обучат секретам идеального селфи от приглашенного профессионального фотографа. Ребятам покажут интерактивное театрализованное шоу с «ожившими» литературными героями. И специально для школьников выступит подростковая рок-группа из Холмска «Bullet Band».

С 8 по 14 августа пройдет популярный молодежный форум «ОстроVа». Он соберет в Южно-Сахалинске около 500 инициативных и творческих ребят со всей России. По итогам форума 2022 года участники получили гранты на 6,8 млн рублей от Росмолодежи на реализацию своих проектов.

Молодые люди активно включились и в решение управленческих задач от бизнеса и региональных органов власти. Трое участников из ДНР получили приглашение на работу еще во время образовательной программы.

В этом году на форуме будут три главные темы: цифровое развитие, карьера и патриотическое воспитание. Регистрация началась 12 апреля. Поучаствовать в проекте могут люди с 16 до 35 лет.

А еще с 20 июля по 15 августа островитян и ребят со всей страны ждут в карате-лагере на Кунашире. Каждый день у школьников будет по две-три тренировки, а после – спортивные игры.

Марина ЗОТОВА.