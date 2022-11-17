Будет снег – будут и покатушки! Приближая долгожданное открытие горнолыжного сезона, гору Большевик засыпают искусственным снегом

— Нас просто «забомбили» телефонными звонками насчет открытия горнолыжного сезона, — сообщают в информационном центре СТК «Горный воздух». – Желающих покататься на горных лыжах и сноубордах много. Звонят из районов области, звонят с материка. Мы заметили, что количество обращений резко увеличивается, как только в том или ином регионе начинают действовать скидки на авиаперевозки пассажиров.

Больше половины обращений поступает из Хабаровского и Приморского краев, на третьем месте Москва, далее следуют Санкт-Петербург, Новосибирск, Благовещенск…

Что мы можем ответить? Официальное открытие сезона с костюмированными шоу, выставками и другими культурными мероприятиями обычно происходит ближе Новому году, но к катаниям можно приступать и раньше. В прошлом году, например, официальная дата открытия была назначена на 25 декабря, а к «покатушкам» многие приступили уже 4 -5 декабря, затем произошла пауза из-за дождя, метелей…

Сотрудники комплекса стараются, насколько это в их силах, ускорить приближение сезона и, если не подведет погода, в середине декабря можно будет получать удовольствие от катания с ветерком.

Сейчас, с наступлением холодов, приступили к искусственному оснежению трасс на горе Большевик. В прошлом году эта технология позволила начать раньше и существенно продлить сезон – до 20 апреля. Ранее специалисты с материка обследовали техническое состояние инженерных сооружений и провели тренировки для сотрудников по эвакуации людей из подвижного состава канатной дороги…

Посетители комплекса имеют возможность просто подняться на вершину, полюбоваться окрестностями, сделать фото. Канатная дорога работает с понедельника по пятницу с 16-ти до 23 часов, а в субботу и воскресенье с 10-ти до 23 часов. Действует система скидок, бонусов, и для молодежи по карте сахалинца, и для пожилых людей, участников программы «Сахалинское долголетие».

Без учета скидок и льгот подъем от нижней площадки к средней обойдется в 173 рубля, еще столько же будет стоить подъем от средней площадки к верхней. Единая карта сахалинца дает экономию в 10 процентов.

Погода неуйсточивая, поэтому желательно предварительно позвонить по телефону 51-11-20 и в информцентре уточнить ситуацию. При ветре с порывами более 15 метров в секунду канатная дорога приостанавливает работу. Сила ветра в городе и в горах может существенно различаться.

На трассах работает снегоуплотнительная спецтехника, еще не установлены элементы системы безопасности, поэтому посетителям нужно соблюдать меры предосторожности.

Еще один важный источник новостей для любителей горных лыж – официальный сайт СТК «Горный воздух» ski-gv.ru.

Владимир СЛАВИН.