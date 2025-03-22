Будущие управленцы обучаются по программе «Муравьев-Амурский 2030»

Конкурс на программу подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики составил 88 человек на место. Заявки поступили из всех 89 регионов страны.

В лидеры по количеству регистраций вошли Москва, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия и Сахалинская область.

– Ежегодный рост числа желающих служить Дальнему Востоку и Арктике свидетельствует о высоком доверии и интересе к этой программе. Наша цель — дать участникам инструменты, компетенции и мотивацию, чтобы их работа здесь стала вкладом в будущее всей страны. Предыдущие выпуски программы наглядно показали, что мы формируем команду профессионалов, готовых смело взяться за самые сложные вызовы. Именно эти специалисты уже сегодня на местах включены в решение задач социально-экономического развития регионов», – отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030» Алексей Чекунков.

Заявка на участие — лишь начало пути. На программе многоступенчатая процедура отбора. Помимо видеовизитки на дистанционном этапе, кандидаты пройдут тестирование, которое в этом году усложнено дополнительными блоками оценки. Оно направлено на выявление управленческого потенциала и проверку по ценностям.

По итогам испытаний лучших ждет годовая образовательная программа с полным погружением в работу государственных структур регионов Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Выпускники программы работают на ответственных должностях в дальневосточных регионах —министрами и замминистрами региональных правительств, проректорами в вузах и руководителями институтов развития. Сейчас обучение на программе проходят 53 курсанта.