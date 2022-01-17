Будут вам и поползни, будут и синицы

Южносахалинец Вячеслав, чья дача расположена в селе Ключи, не на шутку обеспокоился судьбой мелких пернатых обитателей.

Каждую зиму он регулярно посещает свой дачный участок и, помимо прочих хозяйственных дел, обязательно пополняет кормушки для птиц. Они сделаны из пятилитровых пластиковых бутылок. В стенке каждой вырезано окошко, через которое можно помещать в емкость корм.

– Обычно я использую просо, иногда – специальный корм для лесных птиц, который продается в зоомагазинах, – делится Вячеслав. – Помимо этого, использую и кусочки несоленого сала.

Раньше просто привязывал эти кусочки к веткам деревца на прочных нитках. Но стал замечать, что их срывают не птицы, а какие-то случайные четвероногие посетители, может быть, бродячие собаки или кошки. Изменил тактику – теперь прибиваю кусочки сала небольшими гвоздиками к стенке дачного домика.

Правда, в наступившем году все руки не доходят сделать это… Меня интересует такой вопрос. Обычно всегда у кормушек зимой можно видеть синиц и поползней. Они прилетают из лесочка, расположенного поблизости, и с удовольствием кормятся. А нынешней зимой они куда-то пропали. Зато кормушки оккупировали воробьи. В чем тут дело?

Ситуацию прокомментировал наш постоянный консультант Андрей Здориков:



– Поводов для беспокойства нет. И поползней, и синиц разных видов можно в достаточном количестве видеть в зеленой зоне Южно-Сахалинска, например, в городском парке. Эти птицы – кочующие.

Они нередко образуют смешанные стайки и «путешествуют» по окрестностям в поисках кормных мест. Если корма в лесу для них достаточно, они не торопятся приближаться к человеческому жилью. Когда для них действительно наступит голодное время, обязательно появятся и на дачах, и у жилых домов, а сейчас им участие человека не требуется.

Тяжелый и по-настоящему голодный период для пернатых наступает ближе к концу зимы – началу весны. К тому времени людям на глаза станут попадаться и другие птицы: щуры, свиристели, дубоносы, бурые дрозды. Что касается самих кормов, нужно помнить, что синицы и поползни питаются в основном насекомыми, то есть белковой пищей. Сало для них предпочтительнее.