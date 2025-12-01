Бухту Лососей в акватории Корсакова очищают быстрее, чем задумывали

Там готовятся поднять затонувшее судно, поставленное в план 2026 года.

В ноябре бухту Лососей освободили от пяти затонувших плавсредств – как и намечалось по графику. Сейчас подрядная организация взялась убрать из воды ржавый мусор в счёт будущего плана.

Работы в ноябре нередко осложняли погодные условия, но специалисты максимально эффективно смогли использовать «окна» в погоде, рассказали в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В корпусе старого плавсредства, находящегося под водой, вырезали отверстия и через них протянули на берег крепкие тросы. Ими с помощью специального механизма «утопленника» вытянут на берег. Эта процедура занимает несколько дней.

В нынешнем году в нашем регионе утилизировали 10 затонувших судов.

Эдуард САМОЙЛОВ.