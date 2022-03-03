Букет для дамы сердца. Сахалинские цветоводы обещают к 8 Марта удержать цены

Напряженки с букетами не ожидается

В преддверии светлого весеннего праздника 8 Марта торговля цветочной продукцией традиционно становится особенно актуальной. В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли отмечают, что цветов должно хватить всем представительницам прекрасного пола Сахалина и Курил.

– Хотя основной упор делается на обеспечение населения продовольствием, товарами первой необходимости, – сообщили в департаменте промышленности и торговли министерства. – И мониторинг цен на цветы министерство не проводит.

Традиционно основной производитель и поставщик цветов в область – совхоз «Тепличный». Помимо него рыночную нишу заполняют сетевые торговцы. В районах области собственных производителей этой продукции нет. Обычно бизнес-структуры заранее беспокоятся о поставках достаточного количества цветов для реализации к 8 марта, поэтому можно быть уверенными: их на острова завезли достаточно.

Ароматное загляденье

Цветоводы уверяют, что тюльпанов обязательно хватит на всех. Роз в продаже поменьше, но это не критично, потому что главным цветком к 8 марта у сахалинцев является именно тюльпан.

«Уж сколько лет работаю в цветочном магазине, а насмотреться на эту красоту не могу! – поделилась продавец фирменного магазина «Цветы» сов­хоза «Теп­личный». – Одних только роз мы выращиваем на продажу более 60 сор­тов, а тюльпанов – около полусотни. Когда меня спрашивают, какие цветы особенно нравятся, я теряюсь. Они все прелестны.

Пожалуй, если говорить о букете к 8 марта, выделю махровые тюльпаны. У нас таких махровых, многолепестковых не менее пяти сортов»…

Какие букеты предпочитают сахалинцы? Самые популярные – от пяти цветков. Хотя есть и свой рекордный показатель – 101 тюльпан в букете. Растение не обладает чересчур длинным стеблем, поэтому большее количество тюльпанов в один букет комплектовать нет резона. Теряются декоративные качества. Желающим побить рекорды можно пойти простым путем – приобрести несколько таких букетов по 101 экземпляру в каждом!

Не вырастут ли резко цены на цветы к 8 марта, как это обычно можно видеть в розничной торговле? В «Тепличном» заверили, что этого не произойдет, до праздника и во время него цена стабильна: один тюльпан стоит 85 рублей, одна роза 120 – 140 рублей.

Есть и множество других предложений. В областном центре действуют службы доставки цветов, причем покупатели могут выбрать их заранее. Букет из 25 роз укомплектуют и доставят в течение часа, услуга «тянет» примерно на 3 тысячи рублей.

Женщина поделилась своим рецептом сохранения срезанных цветов. Чтобы не создавать лишнего ажиотажа 8 марта, не стоять в большой очереди в этот день, можно приобрести букет заранее, числа 3 – 4-го, а затем в упакованном в специальную пленку виде разместить на временное хранение в прохладное место, например в холодильник.

За несколько дней ничего страшного не произойдет, нужно будет только в нужный момент подрезать на 1 – 1,5 сантиметра концы стебельков и поставить букет на короткое время в воду, дать растениям возможность напиться. Стебельки наберут прежнюю упругость, цветы оживут.

Семен РЕЧКИН.