Букет от Яна Френкеля

Кто хоть раз услышит песню «Сахалинская метелица», тот не забудет ее искрометную мелодию, хрустально-звонкий голос солистки и красивое звучание Сахалинского русского народного хора.

Текст этой песни принадлежит известному островному поэту Ивану Белоусову, в 1970-х возглавлявшему писательскую организацию, а музыка – творчество баяниста и композитора Владимира Наумова. С 1967 года он руководил Сахалинским русским народным хором – первым в области профессиональным вокальным коллективом, созданным его предшественником Константином Гостюхиным.

Новой песне требовалась солистка, и она была на примете у композитора. Татьяна Пискунова родом из Углегорска, в ту пору жила в Долинске, где на концерте и услышал ее чудный голос Наумов. Он пригласил ее в свой коллектив, входивший в структуру областной филармонии, в ней Татьяна проработала четыре года. Она и стала первой исполнительницей «Сахалинской метелицы».

Творческий багаж позволял Владимиру Наумову вступить в Союз композиторов СССР, но эта процедура была строгой. Надо было доказать свою профессиональную состоятельность, дать концерт из авторских композиций, получить рекомендации коллег и одобрительную оценку кого-либо из мэтров Союза композиторов.

Вот на такую «самопрезентацию» к Наумову и прибыл композитор Ян Френкель, написавший музыку к песне «Ну что тебе сказать про Сахалин?». В Чехов-центре в составе комиссии он спокойно слушал репертуар Наумова в исполнении русского народного хора. Но когда зазвучала искрометная «Сахалинская метелица», в мелодию которой свежим ветром ворвался озорной, чистый и звонкий голос Татьяны Пискуновой, Френкель не усидел. Из вазы, стоявшей перед членами комиссии, он выхватил большой букет и побежал на сцену к солистке.

– С букета стекала вода, Френкель этого не замечал, он был в восторге! – вот такую интересную историю поведала южносахалинка Галина Бондарь.

Новая песня не только склонила чашу весов в пользу приема нового члена в Союз композиторов (при участии Тихона Хренникова), но и вошла в репертуар хора. Она стала настолько популярной, что ее воспринимали как визитную карточку острова, часто транслировали на местном телевидении.

Народный коллектив с концертами объехал не только Сахалин и Курилы, но и Дальний Восток, города-герои Советского Союза, выступил первым полпредом островного края в Чехо­словакии и Японии.

И всюду на высокой эмоциональной волне звучала «Сахалинская метелица», даже со сцены Дворца съездов в Москве. За высокое исполнительское мастерство и большую работу по пропаганде русского народного творчества коллектив Владимира Наумова не раз удостаивался званий лауреата и дипломанта городских, областных, республиканских и всесоюзных смотров, конкурсов и фестивалей. Отмечен он и дипломом министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников культуры.

Композитор стал кавалером ордена «Знак Почета», а в 1984-м – заслуженным деятелем искусств РСФСР.

В 1980 году всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» большим тиражом выпустила пластинку с четырьмя песнями островного русского народного хора. На первой стороне диска – «Сахалинская метелица», где солирует Татьяна Пискунова.

Этот раритет хранится в фондах областного краеведческого музея и у самой вокалистки.

Сейчас она поет в ансамбле «Калинушка» Дома культуры «Радуга». Говорит, любовь к русской песне и музыке у нее от родителей. Этот дар Татьяна передала своим дочерям и, как надеется, внукам.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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