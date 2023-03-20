Букварь для уйльта. Школьники Поронайска уже начали изучать язык своих предков

Новый учебник со словарем и прописями теперь есть у каждого школьника, начиная с 1 класса.

Пособие два года готовили сахалинские носительницы северного и южного диалектов уйльтинского языка Елена Бибикова и Минато Сирюко. Иллюстрации создала уйльтинская художница Виктория Осипова.

– Первые страницы букваря – самые главные, – рассказала Елена Бибикова. – Они о семье и Родине. Очень важно, чтобы ребенок мог читать эти тексты на своем родном языке.

– Для начинающих слова даны сразу с транскрипцией и переводом, – рассказала Минато Сирюко. – Со словарем и прописями ребята могут заниматься дома. Перед тем, как писать буквы, они учатся рисовать узоры. У каждого есть свой смысл. Например, волна – это бесконечность.

Минато Сирюко – уйльта по национальности. Она родилась на берегу залива Терпения в поселке Нева (сейчас несуществующем) Поронайского округа в 1943 году. Из своего детства Минато вспоминает необычную традицию – отдавать ребенка в бездетную семью. Так ее и передали другой паре, которая ее воспитывала, как свою, до трехлетнего возраста. Потом у них родился свой ребенок, и Минато забрал родной отец.

– Проект по созданию письменности уйльтинского языка разработал почетный профессор Университета Хоккайдо Дзиро Икэгами, – рассказывает Минато. – Он собирал материал, общаясь с представителями народа уйльта, носителями языка Еленой Бибиковой, Ириной Федяевой, Любовью Китазима и со мной. Появление букваря – важное событие для нашего народа.

Проект утвердили в Институте языкознания РАН в Москве, опубликовали в 2008 году, но только в 2023 он стал доступным для всех поронайских школьников.

Минато Сирюко преподает родной язык в поронайской школе-интернате № 3. Она участвовала в областных конкурсах «Учитель года» и дважды становилась лауреатом среди учителей народов Севера.

– Однажды один из членов конкурсной комиссии спросил у меня: «А для чего вам уйльтинский язык? Вас мало, вы исчезаете, язык тоже скоро исчезнет». Я ответила, что надеюсь, появится знающий человек, который продолжит обучать детей моему языку, – рассказала Минато. – Пока что такой человек – это я. Поэтому готовлю себе замену из школьных учителей.

Учительнице приятно, что и молодые люди стремятся учить язык своего народа.

В регионе около 300 человек уйльта. Их язык находится на грани исчезновения. Осталось менее десяти его носителей, компетентных из них – пять.

– В языке уйльта семь гласных. Чуть меньше, чем в русском, зато возможностей протяженности гораздо больше, – рассказала Минато. – Можно произнести букву в слове коротко, а можно пропеть. Идеального звучания приходится добиваться годами. И раньше было тяжелее учиться, так как букварь был всего один на класс, а теперь есть у каждого ученика. Именно для этих детей, желающих изучать родной язык, в течение двух лет министерство образования региона разрабатывало единственное в стране учебное пособие – букварь на уйльтинском языке. Активнее с ним школы начнут работать уже со следующего учебного года.

До конца весны пособие распространят и по другим школам, где учатся дети коренных малочисленных народов Севера: в Охе и Ногликах. Кроме того, найти буквари можно и в библиотеках. Тираж издания – более 2 тысяч экземпляров.

Евгения ИЩЕНКО.