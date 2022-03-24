Бумажный переполох. Трудности с офисной бумагой носят временный характер, предпосылок для взвинчивания цен нет, уверяют власти

Отголоски санкций

– Кризис с офисной бумагой в Южно-Сахалинске начался на прошлой неделе, – рассказывает бухгалтер одной из компаний.– До этого момента в течение нескольких лет цены держались примерно на одном уровне. Бумагу формата А4 мы для офиса всегда покупали по 280 рублей, формата А3 – по 500 рублей за пачку. А тут вдруг в один момент цены подскочили до 1800 рублей за А3 и 999 рублей за А4.

Без бумаги как без рук

Хоть и считается, что наши многочисленные офисы, ведомства, учреждения перешли на «цифру», делопроизводство в современных условиях все равно не обходится без бумажного носителя. С бумажным кризисом столкнулась отнюдь не только Сахалинская область, но и многие другие регионы страны. Помимо этого наметился и временный дефицит кассовых лент.

Федеральное министерство промышленности и торговли прокомментировало ситуацию так. Стабилизация с поставкой бумаги произойдет в течение недели. Найдена возможность наладить выпуск бумаги необходимых кондиций на крупном отечественном комбинате, где перестроили технологический процесс.

Отечественные производители полностью закроют потребности российского рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет, подчеркивают в министерстве.

По данным минпромторга, в России действуют три крупных предприятия, производящих офисную бумагу. Они способны обеспечивать своей продукцией внутренний рынок, да еще и поставлять ее на экспорт. Небольшие объемы бумаги в Россию поставляли финские предприятия…

В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли сообщили, что на днях прошло совещание с участием представителей ведущих торговых компаний – поставщиков бумаги. Они утверждают, что в области имеется необходимый запас этой продукции, но цена ее возросла по не зависящим от торговли обстоятельствам.

Такая инициатива наказуема

В Долинском районе одна из управляющих компаний вознамерилась брать плату с жильцов за справки, объясняя это как раз подорожанием бумаги. Плата, по задумке инициаторов этой затеи, должна была составлять 50 рэ за лист бумаги.

Инициатива привлекла внимание профильного министерства и губернатора области.

В региональном министерстве ЖКХ «Советскому Сахалину» сообщили, что по поручению министра ЖКХ Сахалинской области Наталии Куприной мэр Долинского городского округа Александр Тугарев провел проверку по данному факту и настоял на отмене указанного решения. Никаких дополнительных нагрузок для населения в этом направлении быть не должно.

Губернатор Валерий Лимаренко обратился с настоятельной просьбой к главам районов держать подобные вопросы на контроле.

– От себя лично добавлю: если еще раз я узнаю, что на островитян ложится подобная нагрузка, буду вычитать деньги из зарплат виновных в таких недопустимых поручениях, – сказал губернатор.

Звоните, вас услышат

В региональном управлении федеральной антимонопольной службы проинформировали, что пока обращений в это ведомство насчет офисной бумаги не поступало, но при поступлении меры будут приняты. Действует горячая линия для обращений по вопросам изменения цен товаров, услуг и их наличия. Граждане и хозяйствующие субъекты могут сообщать информацию о фактах завышения розничных цен. Эта работа направлена на выявление и пресечение спекулятивного роста цен. Телефон горячей линии 8 (4242)48-56-65.

Чек по электронке

Что касается чековых лент, федеральная налоговая служба не исключает локальных кратковременных перебоев с ее поставками. Это связано с корректировкой логистики.

В этот период, пока отлаживается система, налоговая служба не планирует привлекать пользователей контрольно-кассовой техники к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам.

Владельцы онлайн-касс, комментируют в ведомстве, могут выдавать покупателям, с их согласия, разумеется, электронные чеки, которые направляются на номер телефона или электронную почту.

Другой вариант получения чека: через сервис «Мои чеки онлайн».

Владимир СЛАВИН.