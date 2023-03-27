«Они как бусины на небосводе!..». Сахалинский астроном мечтает еще разок увидеть Меркурий

Звездное небо сегодня, как и в древности, привлекает к себе внимание людей. Лунные и солнечные затмения, перемещения различных созвездий по небосводу, парады планет…

28 марта россияне смогут стать свидетелями редкого астрономического явления — парада планет, который будет видно сразу после захода солнца. Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию на небольшом участке неба. Лучше всего будут видны Меркурий и Юпитер. Немного хуже — Венера и Марс. А для того чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль или телескоп.

На такое событие моментально откликнулись астрологи. С их точки зрения, планета Венера отвечает за красоту и любовь, а Юпитер – покровитель удачи и финансового благополучия. Соответственно, нахождение этих небесных тел на одной линии сулит многим приятные и счастливые моменты в жизни. Плюс к этому – удача творческим людям, положительные изменения в учебе, на работе и в личной жизни…

У Евгения Уткина, старейшего преподавателя астрономии в Сахалинской области, старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и физики СахГУ свой взгляд на это явление:

– В народном представлении парад планет – это когда эти небесные тела выстроились в рядок, как бы в одном строю. Нужно учитывать, что наблюдатель смотрит с земли и многое зависит от его местонахождения.\

Между прочим, все интересующиеся астрономией могут самостоятельно составить карту расположения планет на ту или иную дату. Я уже не первый год использую программу StarCalc 5.3, созданную нашим отечественным разработчиком программного обеспечения Александром Завалишиным. Программа-планетарий постоянно совершенствуется, поэтому при построении модели видимости вечернего неба выдает предельно точный результат с минимальной погрешностью.

Что показывает этот «планетарий» на дату 28 марта с привязкой к Южно-Сахалинску и к сахалинскому времени? Все самое интересное на небосводе придется на светлое время суток. Действительно, наши планеты «выстроятся» почти точно по эклиптике, как бусины на ниточке, с востока на запад. Но увы, эту замечательную картину без специальных приборов не увидишь.

К 21 часу, когда наступят сумерки после заката, можно будет видеть лишь серп растущей Луны, восточнее нее Марс, а на западе – Венеру, западнее Юпитер. Рядом с Венерой будет Уран, рядом с Юпитером – Меркурий, но невооруженным глазом они будут невидимы. К этому моменту и эти небесные тела уже не будут стоять в ровном «строю», разойдутся по разные стороны от эклиптики.

Евгений Уткин поделился своей заветной мечтой – увидеть таинственный и очень красивый Меркурий:

– Великого астронома, первооткрывателя законов движения планет Солнечной системы Иоганна Кепплера в конце жизни спросили, о чем он жалеет. Он ответил, что за всю жизнь ни разу не видел Меркурий.

Я за свою жизнь увидел его лишь один раз! Едва он поднимается над горизонтом – сразу исчезает, потому что наступают либо день, когда мешает солнечный свет, либо ночь, когда он уходит за горизонт. Это ближайшая к Солнцу планета. Наблюдателю дается от силы 20 минут для наблюдения, проворонишь – не увидишь. Но зрелище удивительно красивое: Меркурий розоватого оттенка. Мы со студентами заранее готовимся к наблюдению за ним. По нашим расчетам, летом предоставится шанс, если повезет с погодой!

Владимир ЗВЕЗДОЧЕТОВ.