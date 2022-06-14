Быковский стенопад

В селе Быков в доме №19 по ул. Горняцкой объявлен локальный режим ЧС после обрушения 12 июня подпорной стены.

Дом №15, на который упала подпорная стена, в зону ЧС не попал. Его жителей лишь уведомили, что пребывание в здании может быть опасным. Жители соседних домов переживают, что дом №19 рухнет вслед за стенкой.

Дом, объявленный сегодня зоной ЧС, признан аварийным ещё в 2012 году. Но квартиры дома не расселили до сих пор.

Долинское управление ГО и ЧС обеспечило жителям возможность переночевать с 13-го по 14-е июня в школьном спортзале. А на следующий день им предложили переехать в Долинск в гостиницу «Юбилейная». Пока предложением воспользовалась лишь одна семья.

Квартиры свободного вторичного фонда в Быкове, где планируют переселить людей, требуют ремонта. Поэтому могут быть предоставлены лишь через месяц.

Большая часть владельцев квартир дома №19 по ул. Горняцкой рассчитывает на новое жилье в Быкове или Долинске. Но, по их словам, администрация района предлагает такое жильё лишь в сёлах Взморье и Стародубское.