Был посредником в передаче взятки. Приговор суда

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере).

УФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии с первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области установило, что бывший начальник СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области в качестве посредника способствовал передаче взятки в значительном размере от взяткодателя взяткополучателю за совершение последним незаконных действий в интересах лица, отбывающего наказание в исправительном учреждении.

Противоправные деяния должностного лица пресечены сотрудниками УФСБ в марте 2023 г. Результаты оперативно-разыскной деятельности территориального органа безопасности послужили основанием его исключения из федерального кадрового резерва ФСИН России и увольнения.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1000000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 2 года.

Приговор вступил в законную силу, сообщила пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.