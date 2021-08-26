Был заезд, а теперь в объезд? Небезопасная автобусная остановка в Южно-Сахалинске создаст проблемы и производственникам

В северной части областного центра ведется капитальный ремонт улицы Украинской. Выполнена разметка, сделана отсыпка участка скальным грунтом. Скоро дорогу закатают в свежий асфальт.

Появится здесь и новая автобусная остановка. Ее местоположение согласовано со всеми инстанциями, как того и требуют действующие нормативные документы. Однако не учтено соседство с опорой ЛЭП высокого (на 10 тыс. вольт) напряжения. Возле нее должна быть охранная зона. Ведь в случае обрыва провода ЛЭП ток будет растекаться по земле. И шаговое напряжение, возникшее из-за разности электрических потенциалов, может оказаться смертельным для каждого, кто окажется в зоне поражения и не будет знать, как правильно действовать.

Поскольку ремонт ул. Украинской ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», то, наверное, такого несоответствия быть не должно. Осведомлены ли об этом в ГИБДД? По информации старшего инспектора отделения дорожного надзора инспекции Михаила Базанова, на место будущей остановки они не выезжали. Поскольку от ГИБДД требовалось только согласование проекта на предмет установки дорожных знаков, бордюров, нанесения разметки. А все остальные вопросы – это к проектировщикам и заказчику.

Заказчик – городской департамент дорожного строительства и благоустройства – в техническом задании хабаровским проектировщикам указал, в каком месте должна быть остановка общественного транспорта. Но она практически перекроет прямой заезд на базу ООО «Полимерпласт», где работают семь трудовых коллективов. Многие годы сюда с главной магистрали сворачивали большегрузные 40-футовые фуры. Это позволяла 9-метровая ширина заезда, предусмотренного генпланом 1986 года. В документации указаны все его гео­дезические отметки.

В нынешней проектной документации по капитальному ремонту ул. Украинской прямой заезд на базу ООО «Полимерпласт» не значится. По факту выходит, что «карман» и павильон остановки с подъездными путями для общественного транспорта на 7 метров перекроют автомобильный заезд к предприятиям и нарушат их производственный ритм.

Директор ООО «Полимерпласт» Борис Пак справедливо отмечает: заботясь о пассажирах, администрация областного центра не должна ущемлять интересы тружеников. Ведь они платят налоги в городскую казну. Занимаются логистикой по доставке грузов от Москвы до Сахалина, завозом автомобильных запчастей, шиномонтажом, реализацией строительных материалов и текстиля.

Борис Пак предложил руководителям городского департамента дорожного строительства и благоустройства один из вариантов, как «разрулить» ситуацию. В частности, перенести автобусную остановку восточнее.

Как сообщил один из руководителей профильного департамента Евгений Кулик, об этой проблеме в муниципалитете знают и думают над тем, какое решение принять. Дело в том, что надо будет договариваться и согласовывать вопрос с руководством АО «Совхоз «Тепличный», поскольку это уже земля сельхозпредприятия. Пока же участники конфликтной ситуации, включая и «Тепличный», по словам Кулика, напоминают Лебедя, Рака и Щуку из известной басни Крылова.

Правда, о себе заказчик умалчивает. А ведь если бы он изначально, на стадии технического задания проектировщикам, учел требования, предъявляемые к охранной зоне вокруг опоры ЛЭП в 10 тыс. вольт, ситуация бы не зашла в тупик при капремонте магистрали.

К сожалению, все еще не изжита порочная практика: сначала делать, потом думать, принимать не проектное, а соломоново решение и… переделывать.

Людмила Степанец.

Справка

Охранная зона электросетей – это территория вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства по обе стороны от крайних проводов. Как сообщили в АО «Сахалинэнерго», согласно правилам безопасности у линий напряжением 10 кВт она составляет 10 метров. В охранных зонах ЛЭП запрещаются, в частности, автостоянки.

Важно знать, что попасть под напряжение можно и не касаясь токоведущих частей линии, а только приблизившись к ним. Электрическая дуга может нанести несовместимые с жизнью травмы.

Смертельно опасно также подходить ближе 8 – 10 метров к провисшему или лежащему на земле оборванному проводу воздушной линии ЛЭП. Машина, оказавшаяся на таком расстоянии, также попадает под действие электрического тока.