Была сахалинская, стала Донецкая

Воссоздана 51-я общевойсковая армия. В 1970 – 1990-е годы она обеспечивала безопасность островной области

От Чёрного моря до Балтийского

У 51-й армии большой боевой путь. Она была сформирована 14 августа 1941 года в Крыму как отдельное объединение с задачей оборонять полуостров. Первоначальные силы армии включали стрелковый корпус, две стрелковые и три кавалерийские дивизии, четыре крымские дивизии ополчения и ряд небольших подразделений. В дальнейшем состав армии постоянно менялся.

51-я участвовала в битве за Керченский полуостров с декабря 1941-го по январь 1942-го, в Сталинградской битве зимой 1942 – 1943 годов. После января 1943-го армия в составе Южного (затем 4-го Украинского) фронта освобождала Ростов, Донбасс, Мелитополь, Крым.

20 мая 1944 года армия была выведена в резерв Ставки и передислоцирована в район белорусского Витебска. В составе 1-го Прибалтийского фронта очищала от захватчиков Латвию и Литву, достигла Рижского залива. Затем повернула на запад и совместно с другими армиями фронта вышла к Балтийскому морю к северу от Мемеля (ныне Клайпеда), отрезав немецкую группировку «Север» от основных сил вермахта. «Север» позже был переименован в группу армий «Курляндия».

После 9 мая 1945 года 51-я армия приняла капитуляцию группировки «Курляндия».

В Великую Отечественную войну армией поочерёдно командовали генералы Ф. Кузнецов, П. Батов, В. Львов, Н. Кириченко, полковник А. Кузнецов, генералы Н. Труфанов, Т. Коломиец, Г. Захаров, Я. Крейзер.

Из Прибалтики на Урал. Далее – Сахалин

В июне 1945-го армия почти со всеми своими силами перебралась из Прибалтики на Урал. Через месяц штаб армии стал штабом Уральского военного округа. Один стрелковый корпус вошёл в состав округа, другой передан Казанскому военному округу, третий – Московскому. 51-я армия (первого формирования, как отмечается в официальных документах) перестала существовать.

Через 32 года, в 1977-м, 51-я общевойсковая армия была воссоздана на базе штаба 2-го армейского корпуса в Дальневосточном военном округе. Армия (теперь уже второго формирования) дислоцировалась на Сахалине и Курильских островах. Штаб располагался в Южно-Сахалинске. В составе объединения были три дивизии.

Это известная нам 79-я стрелковая дивизия, главная сила Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года. Соединение прорывало японские укрепления на 50-й параллели и двигалось с боями на юг, к Тоёхаре. После войны части соединения располагались в Победино, Гастелло, Леонидово.

В состав армии вошла также 33-я Краснознаменная мотострелковая дивизия. Она была переброшена с материка в конце августа – начале сентября 1945 года на юг Сахалина и Курильские острова.

И третья дивизия – 18-я пулемётно-артиллерийская. Она обосновалась на Итурупе и Кунашире.

Были также отдельные специализированные бригады и полки армейского подчинения.

В 1993 году 51-я общевойсковая армия была реорганизована в 68-й армейский корпус. 33-я и 18-я дивизии остались в его составе, а 79-я дивизия в 1994-м была расформирована.

В 2010 году 68-й армейский корпус также был расформирован, но через четыре года восстановлен.

Третье формирование 51-й армии – через 31 год

О том, что будут образовываться два новых военных округа, создаваться новые общевойсковые и танковые армии, Президент Владимир Путин говорил неоднократно с 2023 года. Связывалось это со сложной международной обстановкой и проведением СВО.

Первые упоминания военкоров о новой 51-й армии появились летом 2024-го. Но официального подтверждения от министерства обороны РФ не было.

Подтвердил появление нового объединения сам глава государства. 18 сентября опубликован Указ Владимира Путина о присвоении 51-й общевойсковой Донецкой армии Вооруженных сил РФ почётного на­именования «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Почему же бывшая сахалинская армия стала Донецкой? Почему ей дали номер 51? Видимо, потому, что 51-я армия в Великую Отечественную воевала на Керченском полуострове, освобождала Донбасс, Мелитополь, Крым. Объединение создано путём преобразования 1-го Донецкого армейского корпуса. Почётное наименование «Донецкая» по преёмственности перешло к армии.

У 1-го Донецкого армейского корпуса славная 10-летняя боевая история. Он создан 12 ноября 2014 года. Включал в себя доселе разрозненные вооружённые формирования Донецкой Народной Республики. Подчинялся управлению народной милиции ДНР, выполнявшему функции министерства обороны. Многие войсковые части, входившие в состав корпуса, известны широкому читателю. Это легендарные Славянская бригада, бригада им. первого главы ДНР А. В. Захарченко, бригада особого назначения «Кальмиус», разведывательный батальон «Спарта» имени героя ДНР полковника А. С. Павлова, штурмовой батальон «Сомали» им. М. С. Толстых (Гиви) и другие.

Корпус участвовал в боях за Донецкий аэропорт, Дебальцево, Марьинку, Широкино, Авдеевку. Освобождал Мариуполь, Волноваху, Красноармейск, Димитров, Новогродовку, Украинск. Сейчас вместе с другими частями уничтожает нацистов, вторгшихся в Курскую область.

51-я армия, освобождавшая в Великую Отечественную Украину и Прибалтику от немецких фашистов, охранявшая позже покой сахалинцев и курильчан в течение 16 лет, продолжает свой боевой путь в Донбассе, ведя борьбу с современными нацистами.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.

Память