Быстрее убирать снег

На заседании областного правительства губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что после снегопадов и циклонов необходимо оперативно приводить в порядок улицы, дворы и общественные пространства, чтобы пешеходы и автомобилисты не испытывали неудобств.

Впервые для дворников закупили роторы с автоматическими щетками. Если раньше уборка снега во дворе занимала 6 – 9 часов, то теперь – меньше трех.

Ранее глава региона заявил, что управляющие компании, которые ненадлежащим образом выполняют эту работу, будут наказываться рублем.