Быстрее, выше, сильнее. Сахалинцы завоевали 10 медалей на играх «Дети Азии»

Внесли свой вклад

VII международные спортивные игры «Дети Азии» завершились. Соревнования во Владивостоке собрали 1355 спортсменов из 12 зарубежных стран, а также команды 5 регионов России и 3 федеральных округов. Ребята разыграли 199 комплектов наград в 13 видах спорта.

Сборная команда Дальневосточного федерального округа, в составе которой выступали 16 сахалинцев, по итогам состязаний расположилась на восьмом месте из двадцати участников. В ее активе 50 медалей, из них 10 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых. Островные спорт­смены принесли в копилку 10 медалей – одну золотую, пять серебряных и четыре бронзовые, сообщили в региональном министерстве спорта.

Владислав Немыкин взял награду высшей пробы в стрельбе из пневматической винтовки. Также спортсмен завоевал «серебро» в миксте с представительницей Бурятии Аяной Базаровой.

Легкоатлет Михаил Кожаров стал обладателем трех медалей – серебряных в беге на 100 м и эстафете 4х400 м, а также бронзовой в тройном прыжке.

Екатерина Казаринова завоевала «бронзу» в стрельбе из пневматического пистолета. Также спортсменка заняла второе место в смешанной паре с Жаргалом Цыденешиевым из Бурятии.

Тхэквондист Владислав Фёдоров принес в копилку сборной команды ДФО серебряную медаль.

Бронзовых наград удостоились команда по баскетболу 3х3 в составе Семёна Лаврикова, Глеба Соловьёва, Даниила Цыкуры и Ивана Михайлыка, а также самбист Илья Резников.

Забили и в чужие, и в свои ворота

10 августа прошли матчи 5 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1). «Сахалин» играл в гостях против ФК «Строгино».

Островные футболисты на старте сезона проиграли три матча с «сухим» счетом. Понятно, что безголевая серия не могла длиться вечно. Но вряд ли кто-то мог предположить, что «Сахалин» первый гол в сезоне забьет в свои ворота.

Однако именно так и получилось. На 8-й минуте автогол Ильи Мамкина вывел соперника вперед.

В середине тайма «Сахалин» наконец-то забил и в чужие. Кто это сделал? Капитан! «Железный Муртази» решился на дальний удар, после которого мяч влетел в сетку.

А спустя четыре минуты капитан строгинцев Кирилл Шульга не лучшим образом сыграл на перехвате и ответил Мамкину своим автоголом.

К перерыву впереди были гости (2:1). Но во втором тайме все пошло не так. На 50-й минуте красную карточку получил наш Евгений Матрахов. Это стало триггером дальнейших неудач.

Полчаса сахалинские футболисты сдерживали натиск хозяев поля, но силы оказались не беспредельны. В заключительной десятиминутке игроки «Строгино» забили три гола и добились волевой победы – 4:2.

Шахматный кубок

В Южно-Сахалинске завершился этап детского Кубка России по шахматам в рамках VIII Кубка АО «Гидрострой». Победителей и призеров определили в нескольких возрастных группах.

Детский турнир такого уровня на Сахалине проводился впервые. Он привлек внимание юных шахматистов из Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Амурской, Московской и Ярославской областей, Приморского и Хабаровского краев.

Естественно, что широко была представлена и Сахалинская область. Многие островитяне дебютировали в баталиях подобного масштаба и в целом проявили себя неплохо.

Самой многочисленной была возрастная группа до 9 лет (19 участников), где мальчики и девочки играли вместе, но зачет был раздельным.

Первое место в общем зачете заняла Ксения Попова из Приморья (7 очков). Она же, естественно, стала лучшей среди девочек.

Вместе с ней в тройку призеров турнира девочек пробились сахалинки Валерия Новикова и Кристина Дробышева.

Бронзовым медалистом турнира мальчиков стал Давид Майков (6,5 очка). После пяти туров у него было всего лишь 2,5 очка, но мощная серия из четырех побед на финише (в том числе над Ксенией Поповой) позволила ему зацепиться за призовое место.

В турнире мальчиков до 11 лет было заявлено 12 участников (среди них – четыре сахалинца). Они сыграли семь туров по швейцарской системе.

Лучший результат среди сахалинцев показал Андрей Моисеенко, занявший четвертое место с 4,5 очками (4 победы, 1 ничья, 2 поражения).

В возрастной группе девочек до 11 лет восемь из одиннадцати участниц представляли Сахалинскую область. В итоге сахалинские шахматистки не пропустили своих гостей в ТОП-5.

Победительницей турнира стала Марина Круглова, выбившая 7 из 7. На одно очко от нее отстала Дана Башева. Третий призер – Виктория Еникеева (5 очков). На четвертом месте – Анита Гон, на пятом – Анастасия Кузнецова (обе – по 4 очка).

– Я очень довольна своей игрой и своим результатом! Самым главным соперником для меня была Дана Башева. В партии с ней в дебюте я «зевнула» коня. Но зато у меня была хорошая атака. Я выкручивалась из тяжелой позиции, стараясь ставить Дане ловушки. Из-за этого она делала не очень точные ходы. Потом мы перешли в эндшпиль. У меня были король, ладья и три пешки, а у Даны – король, ладья, конь и пешка. Дана сделала не очень точный ход, в ответ на который я нашла очень хороший ответ. Затем она допустила грубейшую ошибку, я провела пешку в ферзя и выиграла. А самой долгой у меня была партия с Дианой Луппа из Амурской области. Мы играли с ней 3 часа и 10 минут, – рассказала о своем триумфе Марина Круглова.

Мальчики и девочки до 13 лет играли вместе, но зачет у них был раздельным (6 мальчиков и 7 девочек).

Первое место занял Михаил Парецкий из Корсакова. В семи партиях он отдал соперникам только пол-очка, опередив второго призера на 1,5 балла.

Среди островных шахматисток лучше всех проявила себя Валерия Ким. 50 % набранных очков (3,5 из 7) принесли ей четвертое место.

17 участников собрал турнир юношей и девушек до 15 лет. На пятом месте – Алена Панфилова из Охи.

В юношеском турнире третьим стал Глеб Матвеенко, также представлявший самый северный островной город.

Таким образом, в активе сахалинцев оказалось восемь медалей (две золотые, две серебряные и четыре бронзовые).

Победный «хет-трик»

Завершился открытый турнир по классическим шахматам в рамках VIII Кубка АО «Гидрострой». На награды претендовали 78 шахматистов, что является новым рекордом.

Среди участников были три международных гроссмейстера (Павел Понкратов из Москвы, Жамсаран Цыдыпов из Бурятии и Александр Москаленко из Московской области), международный мастер и шесть мастеров ФИДЕ.

Первое место занял Жамсаран Цыдыпов. Победитель турнира набрал 7,5 очка (7 побед, 1 ничья, 1 поражение). Ранее он стал лучшим в турнирах по быстрым шахматам и блицу.

Сергей Габрусев (Корсаков) занял 10-е место. У него 6 очков.

Артем Хуснулгатин (Южно-Сахалинск) тоже набрал 6 очков, но остался за пределами десятки сильнейших из-за худших коэффициентов.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.