Быстрее, выше, сильнее. Во Всероссийском дне ходьбы приняли участие около 1000 сахалинцев

Вперед, на гору!

Массовый старт, приуроченный ко Всероссийскому дню ходьбы, провели в Южно-Сахалинске. Мероприятие прошло на склоне СТК «Горный воздух» и собрало около 1000 участников.

Традиционное для сахалинцев мероприятие проводят с 2015 года. Первый старт был на ул. Венской, тогда участниками стали около 100 человек.

Каждый год организаторы меняют маршрут, чтобы даже постоянные участники находили для себя новые виды. В этот раз спорт­смены преодолели 2 км по юго-западному серпантину спортивного туристического комплекса «Горный воздух».

На финише каждый получил памятные сувениры и сертификаты участника.

Для гостей праздника организовали интерактивы, тир и выступление рок-группы. Работала зона с фотомагнитами и пункт проверки здоровья.

Подкрепиться можно было вкусной кашей и ароматным чаем.

«Кубок Андреса Иньесты»

Завершился финальный турнир фестиваля «Загрузи себя футболом». Он проходил в Витязево (Краснодарский край). Участвовали 60 команд – футболисты 2012 г. р. В числе финалистов – воспитанники спортшколы «Сахалин».

На первом этапе островитяне играли со «СШОР № 8» из Нижнего Новгорода (2:4), «Уфой Джуниор» (3:1) и «К-8» из Новороссийска (2:2).

Набрав 4 очка, сахалинцы получили право оспаривать «Кубок Андреса Иньесты». Их соперниками были «Легенда» из Ростова-на-Дону, «Спартак» из Белгорода и «СШОР» из Гусиноозерска.

«Сахалин-2012» победил «Легенду» (2:1), «Спартак» (2:1) и сыграл вничью со «СШОР» (1:1).

Набрав 7 очков, сахалинская команда заняла первое место и завоевала «Кубок Андреса Иньесты». Лучшим игроком в ее составе был признан Герман Жуков.

Не день «Сахалина»

В 20-м туре Дальневосточной юношеской футбольной лиги «Сахалин» принимал «Океан» из Находки. Матчи прошли на стадионе «Спартак».

В турнире U16 (2007 г. р.) «Сахалин-2007» занимал первое место, набрав в 19 матчах 50 очков. Его соперник – четвертый, отставая на 9 очков. Причем «Океан-2007» еще не потерял шансы занять место на пьедестале.

Матч завершился победой гостей со счетом 1:0. Они прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию сахалинцев.

В старшей возрастной группе «Океан-2006» приехал на остров после четырех поражений подряд. Он занимал десятое место, и его шансы подняться чуть выше расценивались как весьма призрачные.

А «Сахалин-2006» в сентябре набрал ход. Одержав три победы кряду, островитяне претендуют на место в тройке лидеров.

Казалось бы, что сахалинцы не должны были испытывать проблем в матче против аутсайдера, но что-то пошло не так. Гости выиграли – 3:1.

Молодцы, пенсионеры!

VII Спартакиада пенсионеров России прошла в Тольятти. За победу в стартах боролись 74 региона страны. Сахалинские пенсионеры стали четвертыми в командном зачете.

Сахалинскую область представляли холмчане Владимир Юрьев и Андрей Шильков, невельчанка Нина Негороженко, Валентина Рудой из Смирных, Андрей Юдаев из с. Стародубское, Любовь Предеина, Вера Пшеничникова и Владимир Забелин из Южно-Сахалинска.

Участники спартакиады соревновались в пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, кроссе, плавании и дартсе.

Островитяне показали лучший результат в дартсе. В индивидуальных соревнованиях Андрей Шильков стал третьим, а Любовь Предеина обыграла всех в своей категории и стала чемпионкой. Помимо этого, на счету Любови Предеиной серебряная медаль в стрельбе.

Турнир по бадминтону

Чемпионат Дальневосточного федерального округа по бадминтону среди мужчин и женщин впервые провели на Сахалине. За победу боролись около 30 участников из Приморского и Хабаровского краев, а также Сахалинской и Амурской областей. Мероприятие провели на базе учебно-тренировочного центра «Восток».

Почетным гостем соревнования стала мастер спорта, чемпионка России, призер чемпионата Европы по бадминтону Евгения Димова.

В женском парном разряде первое место заняли Ирина Ковалева (Сахалинская область) и Евгения Димова (Приморский край). «Серебро» у Анны Авчелуповой (Амурская область) и Оксаны Марунчак (Сахалинская область). А замкнули тройку призеров Анастасия Ким и Ирина Гарева (обе из Сахалинской области).

В мужском парном разряде сильнейшими стали Игорь и Алексей Магур (Сахалинская область), второе место за Юрием Кимом и Андреем Полякиным (оба из Сахалинской области). «Бронзу» заработали Дмитрий Свердлов (Хабаровский край) и Герман Мигунов (Сахалинская область).

Завершились соревнования борьбой в смешанных парных разрядах. Здесь победу одержали Игорь Магур и Оксана Марунчак, «серебро» у Юрия Кима и Ирины Гаревой, а бронзовой наградой свою копилку пополнили Ирина Ковалева и Андрей Полякин.

Борьба у моря

Во Владивостоке состоялись традиционные всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Кубок у моря». Состязания прошли в спорткомплексе «Динамо» по трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской. Почетным гостем турнира был двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Адам Курак.

Медали оспаривали около 300 спортсменов в возрасте до 16 лет из девяти регионов России.

Самым массовым стал турнир по греко-римской борьбе. Борьба в нем велась по олимпийской системе на выбывание.

В активе островитян две бронзовые медали. Их завоевали воспитанники спорт­школы по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска Артем Гольцев (весовая категория до 57 кг, тренеры Александр Огарков, Андрей Синдяков) и Азизджон Набиев (до 62 кг, тренеры Хон У Сик, Эдуард Зарюта).

В весе до 62 кг пятое место занял анивчанин Илья Богатырев (тренер Олег Накагава).

В турнире по женской борьбе серебряная награда в активе Елизаветы Шестаковой из Шахтерска. Воспитанница тренеров Вячеслава Нефедова и Хиен Хак Син отличилась в весе до 50 кг.

В состязаниях по вольной борьбе первое место занял Михаил Гоков из Невельска (тренеры Григорий Гоков и Казбек Ахсорбекович). Он боролся в весе до 68 кг.

Две «бронзы»

Первенство России по мас-рестлингу прошло в Чебоксарах. За победу боролись 260 участников из 26 регионов. Честь сахалинской области представляли пять спортсменов из Поронайска.

Максим Меркулов стал бронзовым призером в категории «юноши, 70 кг». Вторую бронзовую награду взяла Елена Женжеруха, она боролась в абсолютной категории «девушки, 70+ кг».

Играть дома веселее

ФК «Сахалин» в последние десять дней провел три матча на первенстве России по футболу во второй лиге.

Заключительный гостевой матч в первой части сезона состоялся в Рязани с местным клубом.

Хозяева были сильнее – 3:2.

Серию домашних матчей «Сахалин» начал с победы над курским «Авангардом» – 1:0.

2 октября «Сахалин» принимал «Квант» из Обнинска. Счет – 1:0 в пользу островитян.

В Книге рекордов России

Сахалинская сноубордистка София Надыршина внесена в Книгу рекордов России. Она установила рекорд, став самой молодой чемпионкой мира по сноуборду. Победу спортсменка одержала в параллельных дисциплинах в 2021 году.

София является заслуженным мастером спорта, мастером спорта международного класса, чемпионкой мира по сноуборду, неоднократной абсолютной чемпионкой России и участницей зимних XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине 2022.

Тренеры именитой спортсменки – Ольга и Алексей Желтовы.

Доплыли до медалей

Завершился заплыв X-WATERS Vladivostok, в котором приняли участие 400 пловцов. Спортсмены соревновались на дистанциях 1200 м, 2000 м, 4700 м и 10 км. Сахалинцы завоевали 5 медалей разного достоинства.

«Золото» на дистанции 5 км взял Игорь Беланов. Помимо этого он заработал «серебро» на дистанции 2 км.

10 км быстрее всех преодолела Ольга Овсянникова. Бронзовыми медалями награждены Светлана Власенко (10 км) и Нина Казимирова (2 км).

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. С 2020 года – чемпионат мира X-WATERS по плаванию на открытой воде.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.