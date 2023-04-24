Быстрые секунды Сахалинский лыжник пробился в топ-5 первенства России

Приз – 60 000 рублей

В Мончегорске (Мурманская область) прошла лыжная гонка на 50 километров с общего старта свободным стилем, имевшая статус первенства России среди юниоров (19 – 20 лет). На старт вышли 67 участников.

Охинец Данил Нечипоренко финишировал пятым, проиграв бронзовому призеру менее четырех секунд, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Неплохо проявил себя еще один сахалинский лыжник: Иван Деревцов показал 13-й результат.

В топ-10 Данил Нечипоренко был единственным лыжником 2004 г. р. (все остальные – на год старше). Наградой за пятое место стал для него денежный приз в 60 000 рублей.

Полет в трубе

Три команды областной спортшколы по техническим видам спорта стали золотыми и серебряными призерами соревнований «RISCUP 2023: Кубок России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта», сообщила пресс-служба регионального минспорта. За медали боролся 261 спорт­смен из 25 регионов России и Республики Беларусь.

В вертикальной акробатике (двойки, класс INTER) сахалинцы взяли два призовых места: «золото» завоевала команда «Sky Lights» (Дарья Демешина, Елизавета Корнейчук), а «серебро» – команда «Bright Stars» (Елена Демешина, Вероника Тягушева). Девушки с большим отрывом опередили соперников из Тульской и Московской областей, а также подтвердили первый взрослый разряд.

В вертикальной акробатике (двойки, класс A) лидером стала островная команда «Муссоны» (Никита Коба, Артем Маев). Ребята до последнего шли на равных с командами Свердловской области и Красноярского края, но приложили максимум усилий и одержали победу.

В самом престижном классе OPEN между двойками тоже разгорелась напряженная борьба. Островная команда «Аэродинамика New» (Артем Гудзь и Валерий Сенчук) заняла четвертое место с минимальным отрывом от «бронзы».

Мяч над сеткой

С 25 по 30 апреля в Южно-Сахалинске состоится второй (заключительный) тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Шесть команд завершат борьбу за награды турнира.

Первый тур финала состоялся в Рязани, где лидером стала «Северянка-2» из Череповца, выигравшая все матчи. Команда «Сахалин» одержала 4 победы (11 очков).

Начиная с 25 апреля, сахалинские волейболисты проведут 4 игры – 25, 26, 27 и 29 апреля – в 19 часов, а 30 апреля – в 15 часов.

Тем временем в Воронеже завершился предварительный этап финала первенства России по волейболу среди девушек 2007 – 2008 г. р. Команда спортшколы по волейболу (Южно-Сахалинск) заняла третье место в подгруппе «Б».

Теперь наша команда сыграет за 5 – 8 место с дружиной Томской области. В параллельном матче встретятся спортсмены Вологодской и Воронежской областей.

Победителей этих игр ждет матч за пятое место, проигравших – за седьмое.

«Несчастный случай»

Команды группы 3б второй лиги первенства России по футболу сыграли матчи четвертого тура. «Сахалин» гостил у ФК «Коломна». Соперники были соседями по турнирной таблице, что добавляло интриги противостоянию.

Хозяева поля в первые минуты выглядели немного растерянными. Мяч у них не держался, комбинации не проходили.

Впрочем, островитяне не смогли воспользоваться этим обстоятельством. В целом, шла равная игра.

А на 69-й минуте хозяева поля открыли счет. Долгой перепасовкой на своей половине они усыпили бдительность игроков «Сахалина», которые оказались неготовыми к резкому изменению ритма атаки. Коломенцы в несколько пасов преодолели все поле и вывели Арсена Джиоева на рандеву с голкипером «Сахалина». Форвард не промахнулся.

А через десять минут Игорь Маслов срезал мяч в свои ворота, увеличив преимущество «Коломны».

«Несчастный случай. Это случается и с более великими игроками», – философски заметил после матча главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев.

Итог – 2:0 в пользу «Коломны».

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.