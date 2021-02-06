Быть ли на Сахалине крымскому саду Чехова? В столь неожиданном ракурсе этот вопрос прозвучал на XXIV научной конференции в день рождения писателя

Совместная идея сотрудников областного чеховского литературно-художественного музея и регионального филиала ботанического сада ДВО РАН – вырастить на острове подобие сада Антона Павловича в Ялте – на первый взгляд кажется парадоксальной. Но есть в ней что-то красивое, притягательное, зовущее к практической работе. Так почему бы не взяться (только с умом!) за проект не одного десятилетия?

Наш земляк Иван Санжаров на калининградской земле ежегодно выращивает тысячи саженцев, создавая в долгосрочной перспективе кедровый рай в Прибалтике. Так, может, и островитянам вдохновиться идеей нового проекта и собрать обширную коллекцию «чеховских» растений, способных адаптироваться к условиям островного климата? Ведь любой зеленый уголок, сквер, парк, а тем более такого рода сад – общественное достояние, благо для всех.

Сотрудники музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» обратились к старшему научному сотруднику ботанического сада, кандидату биологических наук Виктору Шейко с просьбой ознакомиться с «чеховским» каталогом растений и выступить в роли эксперта по возможному ассортименту посадочного материала.

Ученый выполнил сравнительный анализ и на Чеховских чтениях выступил со своего рода видеопрезентацией. Пояснил, какие виды, разновидности и формы древесно-кустарниковых растений можно вырастить на Сахалине, а какие нет.

Хоть остров и находится на широте Астрахани, где цветут лотосы и живут фламинго, но климат здесь гораздо суровее: низкие зимние температуры, более мощный снежный покров, засушливый весенний сезон. Перепады минимальных и максимальных температур могут достигать 30 градусов. Что и говорить, условия неблагоприятные и даже губительные для многих растений. Так какие же их виды будут жизнеспособными в сахалинском климате?

Отвечая на этот вопрос, Виктор Шейко изучил, каким же был (и еще на треть сохранился!) чеховский «сад весны». От планировки до посадки Антон Павлович создавал его с 1898 по 1904 год. Собственноручно высадил возле Белой дачи (так он называл свой новый дом, приобретенный на юге по совету врачей) сотни деревьев и кустарников разных видов, множество экзотических растений и цветов. «Одних роз посадил сто, и все самые благородные, самые культурные сорта», – сообщал он в одном из писем.

О себе Чехов говорил, что если бы не стал врачом и литератором, то был бы садовником. Так нравилась ему эта созидательная профессия. Смертельно больной, он не только мечтал о райском саде круглогодичного цветения, но и создавал его последние пять лет жизни. Ему хотелось, чтобы в коллекции были представлены и экзотические растения, какие он видел в ботанических садах юго-восточных стран, возвращаясь морским путем с Сахалина в Одессу.

А как трогательно Чехов относился к гречихе сахалинской, семена которой привез с каторжного острова! Она росла у него в усадьбе Мелихово, а когда писатель переехал в Ялту, то высадил «островитянку» на своем участке. Уезжая в столицу, наказывал помощнику, как ее поливать и притенять.

Была у Антона Павловича заветная тетрадь под названием «Сад». В нее на русском и латинице он записывал ассортимент семян и ценных саженцев, заказанных по каталогам. Много красивых сортовых растений Чехову дарили жители Ялты. Его трудами и стараниями возле Белой дачи появились декоративный и плодовый сады, «французский огород».

А какие образцы флоры из чеховской коллекции могли бы расти на Сахалине? Виктор Шейко называет самой перспективной группой растения-аборигены. К ним относятся та же гречиха сахалинская (типичный представитель островного разнотравья), японские ирисы, вороний глаз четырехлистный, рябинник рябинолистный (у нас его заросли), облепиха, жимолость татарская…

Из кустарников не будет проблем с вейгелой, калиной обыкновенной, барбарисами, сиренью, лещиной, спиреей, барвинком, пасленом. Устойчивы для сахалинского климата боярышник обыкновенный, клен ясенелистный, или американский, ива вавилонская, тополь берлинский.

Травянистые растения северных субтропиков, конечно же, потребуют более тщательного ухода: тюльпаны, гиацинты, лилии, пионы, турецкая и садовая гвоздики…

У деревьев и кустарников, которые встречаются в зоне широколиственных лесов, на Сахалине могут возникнуть проблемы из-за резкого перепада температур, считает ученый. Это касается яблони домашней, груши обыкновенной, белой акации, сосен, сортовых роз и других.

Зимостойкий, с поздним сроком созревания абрикос здесь тоже не проявит себя в полную силу, в отличие от абрикосов сибирского и маньчжурского. Вряд ли приживется на краю света шелковица белая пирамидальная, которая росла у писателя, а вот шелковица атласная, привезенная с Монерона и Курил, хорошо себя чувствует в ботаническом саду. Не сможет вырасти большой в здешнем климате айва, но айвочка японская, спирея дубравколистная, алыча пурпурная, как показывает практика, успешно развиваются в ботаническом саду, сообщил Шейко.

По наблюдениям ученого, травянистые растения субтропиков и умеренного пояса на Сахалине в первый год идут в рост, но потом погибают или останавливаются в развитии. Примеры тому – тюльпанное дерево, мушмула германская, глициния. Без укрытий здесь не выживут также магнолии японская и крымская крупноцветковая, хурма, секвойи и другие субтропические виды.

Виктор Шейко убежден: если разработать методики акклиматизации растений, то они помогут в воссоздании чеховского сада. В островном ботаническом саду 15 лет поэтапно идет испытание кедра гималайского. Эти наработки можно применить, в частности, для акклиматизации кедра атласского и других хвойных пород.

Уже сейчас можно выделить группы растений разной перспективности, считает ученый. Какие-то можно сажать уже сейчас, с какими-то придется немного поработать, а о других придется заботиться десятилетиями. Но только так на Сахалине можно создать прообраз чеховского сада, и то фрагментарно. Ведь даже крымчанам пока не удается собрать полную коллекцию растений, чтобы вернуть 124-летнему чеховскому саду все краски и ароматы.

На Сахалине такой проект потребует труда и заботы на долгие годы. Задача не простая, но ее решение – дело интересное, увлекательное, творческое. Главное – грамотно подобрать растения и создать им нормальные условия. Постепенно коллекцию можно будет разнообразить все более экзотическими экземплярами, считает Виктор Шейко.

Директор литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова сообщила, что два года назад побывала в Ялте на Чеховской конференции и в саду писателя. Там ей подарили пару семян от пальмы, посаженной Антоном Павловичем. Сейчас в музее подрастают два экзота будущего сада, в котором, как надеются энтузиасты, будет оранжерея для субтропических растений.

Разумеется, идее проекта еще предстоит оформиться в концепцию. Необходимо определиться и с участком земли для «райского сада», и с тем, какой будет его флористическая коллекция. Уже делаются первые шаги в этом направлении.

Людмила Степанец.

P. S. Всего на XXIV Чеховских чтениях прозвучало около полусотни докладов как в филологическом, так и в историческом, социальном, естественнонаучном, образовательном ключе. Некоторые выступления были в формате онлайн-включений.

Сахалинская область входит в международное Чеховское сообщество. На этот раз автором одного из стендовых докладов стал участник из самой далекой географической точки – аспирант федерального университета штата Санта-Катарина, бакалавр, докторант из г. Флорианополиса (Бразилия) Алексей Куриленко.