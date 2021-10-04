Быть настоящими хозяевами. Сергей Надсадин проконтролировал ход выполнения работ на улице Украинской

Глава Юж­но-Са­ха­лин­ска Сергей Надсадин провел выездное совещание на ул. Украинской, где сегодня продолжается капитальный ремонт в границах от ул. Ленина до ул. Долинской. Объект ведут две подрядные организации, у каждой из которых свой объем работ и срок исполнения контракта.

Так, участок от ул. Ленина до пересечения дороги с теплотрассой находится на финальной стадии производства работ. Полностью завершена прокладка инженерных сетей, окончена укладка нижнего слоя асфальта, на 90 проц. выполнены работы по обустройству тротуаров. Однако подрядчику еще предстоит оформить откосы до нормативных параметров. Данный участок будет полностью сдан в эксплуатацию в этом году.

Второй участок, от теплотрассы до ул. Долинской, ремонтируется в рамках двухгодичного контракта. На сегодня закончены основные работы по прокладке коллектора ливневой канализации под железнодорожными путями, продолжается обустройство ливневой канализации и подготовка дороги под асфальт. При благоприятных погодных условиях подрядчик в ближайшую неделю приступит к асфальтированию. Открыть улицу Украинскую для сквозного проезда планируется до 15 октября. Машины будут проезжать по нижнему слою асфальтобетонного покрытия.

Сергей Надсадин поручил профильным структурам взять на контроль вопрос внешнего вида расположенных рядом с ремонтируемой улицей территорий – пешеходных зон, торговых объектов и зданий ряда организаций.

— Работы выполняются в соответствии с графиком. Однако необходимо доработать вопрос благоустройства. Улица Украинская – важная городская артерия. И требования к ней у нас ровно такие же, как и к улицам, находящимся в центре города. Поэтому обязанность собственников и профильных служб мэрии – производить работы с точки зрения настоящих хозяев и приводить свои территории в порядок, — пояснил градоначальник.

Напомним, что в областном центре разработан дизайн-код города. В данный момент идет работа по его адаптации в соответствии с правилами благоустройства. На основании этого документа муниципалитет будет выдвигать требования к собственникам территорий по их оформлению и содержанию.

Виктор ГОРОДОВ.