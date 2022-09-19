Быть первыми – хорошая традиция. Сахалинские спортсмены отлично выступают на всероссийских соревнованиях

Поедет на главный старт

Кира Яблочникова выиграла Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотые листья», которые состоялись в Рязани.

Гимнастка вошла в состав сборной команды ВФСО «Трудовые резервы» и будет представлять Сахалинскую область на главном старте страны по программе 1 разряда «Юные гимнастки» в Ульяновске с 8 по 14 октября.

Кира является воспитанницей спортшколы Анивы, тренер Ольга Лукина. Первые тренеры Светлана Ершова, Инна Тишкина, сообщила пресс-служба областного министерства спорта.

Две награды

В Анапе завершились соревнования по самбо в рамках XIV Всероссийских юношеских игр боевых искусств. Участниками состязаний стали 87 спортсменов из десяти регионов России.

В командном зачете тройку лидеров составили Краснодарский край, г. Севастополь и Московская область.

Две награды на этих престижных стартах завоевали воспитанники спортшколы самбо и дзюдо г. Южно-Сахалинска.

В весовой категории до 88 кг первое место занял Кирилл Уваров, а Денис Козик стал третьим в весе до 49 кг.

Успех своих воспитанников по праву разделяет тренер Олег Богданов.

«Победим вместе»

Трое островных спортсменов приняли участие в открытом Всероссийском турнире специальной олимпиады по плаванию «Победим вместе». Мероприятие проводилось для лиц с синдромом Дауна. За победу боролись 150 участников из Италии, Израиля, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и 34 регионов России.

В копилке сахалинской команды 11 медалей – четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.

По итогам стартов в личном зачете Роман Беспальченко завоевал «золото» на дистанциях 25, 50 и 100 метров вольным стилем, 50 м баттерфляем и «бронзу» на дистанции «смешанная комбинированная эстафета 4х25, баттерфляй».

Кирилл Елькин стал обладателем «серебра» на дистанции 25 м брассом, третьим на дистанциях 25 и 100 м вольным стилем, а также завоевал «бронзу» на дистанции «смешанная комбинированная эстафета 4х25, брассом».

Илья Серебряков стал серебряным призером на дистанции 25 м, проплыв на спине, и в дисциплине «смешанная инклюзивная эстафета 4х25, вольный стиль».

В мужской комбинированной эстафете 4х25 команда в составе Ильи Серебрякова, Кирилла Елькина, Романа Беспальченко и Сергея Исаева из Липецкой области завоевала «серебро».

В десятке сильнейших

Чемпионат России по карате WKF прошел в Казани и собрал более 300 спортсменов из 39 регионов страны. Это лучшие бойцы, прошедшие отбор на областных и краевых соревнованиях и претендующие на попадание в сборную команду России.

Сахалинскую область на турнире представляли 10 воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки.

Лучший результат среди островитян на главном спортивном турнире страны показал Никита Большаков (тренеры Леонид Ким и Алексей Тян).

Спортсмен дебютировал в одной из самых конкурентных весовых категорий (до 60 кг). В ней на победу претендовали 30 каратистов, в том числе сахалинцы Ли Ен Бок и Сон Чен Су.

Никита прошел путь до финала без осечек. В поединке за первое место он одержал победу над призером чемпионата мира Евгением Плахутиным из Челябинской области.

Бронзовую медаль завоевал Константин Коковуров (тренер Леонид Ким), для которого этот чемпионат России тоже дебютный в карьере.

В череде поединков Константин проиграл один бой более опытному сопернику и мог претендовать только на третье место. Этот шанс он не упустил.

Еще одну бронзовую награду завоевал воспитанник федерации карате Сахалинской области и регионального центра спортивной подготовки Ахмед Ахмедов (тренеры Ихтибар Ахмедов и Леонид Ким).

В командных соревнованиях «стенка на стенку» сахалинцы заняли пятое место. А по результатам общекомандного медального зачета Сахалинская область вошла в десятку сильнейших регионов страны.

В упорной борьбе

В Куйбышеве (Новосибирская область) завершился розыгрыш Кубка Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. В заключительный игровой день в финале «Олимп» (Куйбышев) выиграл у «Сахалина» – 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23).

Напомним, что «Сахалин» трижды завоевывал кубок, по одному разу был серебряным и бронзовым призером.

Два разных тайма

В 11 туре первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1) «Сахалин» играл в гостях против «Родины-2». Матч состоялся в Москве на стадионе «Спартаковец».

Первый тайм игры прошел в спокойном темпе. Футболисты обеих команд играли без особой изюминки и креатива.

Зато второй тайм получился совершенно иным. Комбинации получили осмысленность, а удары – точность. Как результат – шесть забитых мячей.

Итог – 5:1 в пользу «Родины-2». «Сахалин» потерпел четвертое поражение подряд.

Хозяева были лучше

18 тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги начался матчами «Сахалина» и «РССШФ» из Якутска. Игры команд U16 и U17 прошли на стадионе «Спартак» островной столицы.

В турнире команд 2007 г. р. (U16) хозяева поля за­нима­ют первое место, а гости уверенно удерживают за собой предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

В итоге «Сахалин-2007» добился крупной победы – 6:1.

Матч команд U17 (2006 г. р.) также завершился победой островитян – 2:1.

Град шайб

16 сентября «Сахалинские акулы» провели первый домашний матч чемпионата Молодежной хоккейной лиги 2022 – 2023 года. Островитяне нанесли поражение команде «золотого» дивизиона «Крылья Советов» из Москвы – 7:3.

Вчера «Сахалинские акулы» принимали МХК «Атлант» (Мытищи).

Гонки на лыжероллерах

В Южно-Сахалинске на лыжероллерной трассе, которая находится в районе гостиничного комплекса «Санта», прошли первенство и чемпионат Сахалинской области среди лыжников-гонщиков.

В первый день первенства на старт кросса вышло 136 спортсменов, от самых юных до опытных мастеров. Во второй и третий день лыжники разыграли медали в гонках на лыжероллерах классическим и свободным стилем.

Хорошо выступила на этом чемпионате Дарья Будникова (возрастная категория 12 – 13 лет, спортшкола олимпийского резерва зимних видов спорта). В кроссе она замкнула тройку призеров, а на лыжероллерах ей не было равных. Две золотые и бронзовая медали пополнили коллекцию спортивных наград юной лыжницы.

В этой же подгруппе выступала и лыжница из Охи Карина Поважнюк. Девушка смогла за три соревновательных дня собрать весь комплект медалей. Кросс она выиграла, в классике было второй, а в гонке свободным стилем замкнула тройку призеров.

И еще одна юная лыжница в этой подгруппе заслуживает того, чтобы ее отметить. Виолетта Щербакова в кроссе и гонке классикой завоевала серебряные медали.

Воспитанница школы олимпийского резерва Юж­но-Сахалинска Софья Кузнецова (подгруппа 2005 – 2006 годов рождения) все три дня поднималась на подиум. Кросс и гонку свободным стилем она выиграла, а в классике завоевала серебряную медаль.

Две золотые медали увезла в Поронайск Виктория Илюшенко (подгруппа 2007 – 2008 годов рождения). Девушка в классике на дистанции три километра выиграла у серебряного призера 55,3 секунды, в гонке свободным стилем на «пятерке» – 1 минуту 49 секунд.

Выше всяких похвал выступил на этом чемпионате Сергей Слюсаренко (Оха) в подгруппе 14 – 15 лет. И в кроссе, и в гонках на лыже-роллерах он был, что называется, на голову сильнее своих соперников. Так, в кроссе на дистанции три километра он выиграл у второго призера 24,8 секунды. В гонке классическим стилем на дистанции пять километров – 49,1 секунды. Свободным стилем просто нокаутировал своих соперников, «привезя» второму призеру 1 минуту 59 секунд. Это не просто много – целая пропасть на всех трех стартах.

Такой же комплект золотых медалей на этих соревнованиях завоевал мастер спорта Иван Деревцов (Южно-Сахалинск) в самой возрастной подгруппе. В кроссе на пять километров он выиграл у второго призера кандидата в мастера спорта Максима Косарева (Южно-Сахалинск) 19,4 секунды.

В гонке классикой на десять километров разыгралась по-спортивному красивая тактическая борьба. В споре за золотую медаль Денис Рожков (Южно-Сахалинск) старался превзойти самого себя и отобрать у Ивана викторию. На финише их разделили 6,2 секунды в пользу Деревцова.

На дистанции пятнадцать километров свободным стилем Иван Деревцов был великолепен. Денис Рожков проиграл ему 1 минуту и 1 секунду.

Присоединились к Кроссу нации

Всероссийский день бега провели на Сахалине. Мероприятие прошло по всей области, а самый массовый старт состоялся в Южно-Сахалинске. Около 1500 участников боролись за победу на дистанциях 500 метров, 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Дистанция проходила по улице Горького – от площади Победы до перекрестка с улицей Есенина.

По традиции забег открыли самые юные участники на дистанции 500 метров. По итогам стартов «золото» в своих возрастных категориях завоевали Максим Воротников и Александра Воротыляк. Самыми быстрыми на дистанции 1 км стали Алиса Бородина и Даниэль Тафа.

Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 1 км быстрее всех преодолел Дмитрий Стовба, а среди участников с интеллектуальными нарушениями «золото» завоевали Алина Гайнулина и Вячеслав Евменов.

4 км принесли победу Елизавете Пуненковой, Ольге Окуневой, Дмитрию Степанову и Илье Нефедову.

На дистанции 6 км лучший результат показала Виктория Слепынская. Марина Солодова и Максим Косарев стали лидерами на дистанции 8 км, а победителем на самой длинной дистанции кросса – 12 км – стал Олег Сергеев.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.