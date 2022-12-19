Быть уверенными в себе. Островные горнолыжники заняли первое место на командных соревнованиях на этапе Кубка России

Ударный квартет

В Миассе проходит этап Кубка России по горнолыжному спорту.

В параллельном слаломе у мужчин в топ-10 забрались три островных горнолыжника. На пятом месте – Артем Кашинцев. Он успешно прошел 1/16 и 1/8 финала, но в четвертьфинале проиграл будущему серебряному призеру из Красноярского края. Девятый результат показал Леонид Трясов, десятый – Дмитрий Пышкин.

Гораздо успешнее выступили островитяне в командных соревнованиях, где заняли первое место. Победителями этапа стали Рината Абдулкаюмова, Анна Шухова, Артем Кашинцев, Леонид Трясов.

В четвертьфинале сахалинская команда нанесла поражение квартету из Краснодарского края. В полуфинале она была быстрее горнолыжников из Калужской области. В финале островные спортсмены опередили команду из Москвы со счетом 3:1, сообщила пресс-служба областного минспорта.

В десятке лучших

В г. Куса начался пятый этап Кубка России по горнолыжному спорту. На старт слалома-гиганта вышли 66 женщин и 79 мужчин.

В топ-10 попали три островные горнолыжницы. Рината Абдулкаюмова – четвертая, Софья Крохина – седьмая, Эллина Дьяченко – восьмая.

У мужчин пятое место занял Дмитрий Пышкин, восьмое – Александр Михайлов, девятое – Леонид Трясов.

«Серебро» и «бронза»

Более двухсот спортсменов из одиннадцати регионов собрались на Камчатке для участия в чемпионате и первенстве ДФО по самбо и боевому самбо. Состязания проходят в Елизово.

Среди юношей в возрасте до 18 лет островитяне завоевали две медали. Обе в активе воспитанников спортшколы самбо и дзюдо. Кирилл Уваров занял третье место в весовой категории до 88 кг, а Илья Резников победил в весе до 64 кг.

Забрали два кубка

В Смоленске прошли всероссийские соревнования по карате «Кубок памяти Героя Советского Союза полковника Г. И. Бояринова». В турнире приняли участие более 500 спортсменов из 27 регионов России, а также белорусские спортсмены.

Команду Сахалинской области представляли воспитанники областной спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств и южно-курильской школы карате.

Медали высшего достоинства завоевали мастера спорта России Евгений Сон и Константин Коковуров. Серебряными призерами стали Даниил Петраков и Никита Большаков.

В состязаниях катистов «серебро» завоевала мастер спорта Ольга Салькова.

«Бронза» на счету Ростислава Тяна, выступающего в категории «12 – 13 лет, 40 кг».

За пояс чемпиона

Свыше 400 борцов собрал открытый турнир по вольной борьбе «Кубок мэра города Благовещенска». Сразиться за награды в столицу Амурской области приехали спортсмены из 8 регионов.

Нашу область представляли воспитанники спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска и спортивная школа г. Невельска.

В младшей возрастной группе (2013 – 2014 г. р.) отличились борцы из островной столицы. Александр Дзех занял первое место в весовой категории до 46 кг, а Абдулазиз Хамитов стал вторым призером в весе до 30 кг.

В состязаниях юношей 2011 – 2012 г. р. победили невельчанин Станислав Политико (до 48 кг) и южносахалинец Гасан Фахритдинов (до 41 кг), а Егор Леви из столицы области занял второе место (до 52 кг).

Наибольшее количество наград островитяне завоевали в турнире юношей 2008 – 2010 г. р.

Здесь первенствовали невельчане Дмитрий Московец (до 48 кг) и Михаил Гоков (до 68 кг).

Даниил Соломатин – второй призер в весе до 41 кг. На третью ступень пьедестала почета поднялись Роман Макаренко (до 44 кг), Егор Суслов (до 68 кг) и Нуржигит Яхияев (до 75 кг). Все они из Южно-Сахалинска.

Маргарита Егорова (Южно-Сахалинск) заняла третье место в весовой категории до 54 кг среди девушек 2008 – 2010 г. р.

Победителей и призеров подготовили тренеры Насим Ганиев и Александр Шеварев (оба – Южно-Сахалинск), Григорий Гоков и Казбек Моргоев (оба – Невельск).

Диктовали свои условия

Женская волейбольная команда «Сахалин» продолжает радовать островных поклонников победами на первенстве России в высшей лиге «Б» среди команд группы «Сибирь».

Третий тур проводился в Чите. Необходимо напомнить сахалинским болельщикам, что до этого наши девушки в десяти матчах не оставили своим соперникам ни малейшего шанса на викторию. Вот и в Чите они решили не изменять своим хорошим привычкам и добились стопроцентного результата. В первом матче «Сахалин» одержал довольно убедительную победу над «Алтай-АГАУ» (Барнаул) 3:0 (25:18, 25:18, 25:14). На следующий день островитянки одолели хозяйку площадки «Забайкалку» 3:0 (25:21, 25:21, 25:19). В третьем матче были сильнее «Локомотива-Ангара» (Иркутск) 3:0 (25:19, 25:14, 25:22).

После дня отдыха «Сахалин» встречался с «Олимпом» (Куйбышев). На этот раз нашим девушкам потребовалось четыре партии, чтобы отпраздновать очередной успех – 3:1 (25:18, 20:25, 25:22, 25:15). Завершали третий тур первенства островитянки с «Приморочкой» (Владивосток). Уже в дебюте встречи хорошо было видно, кто будет диктовать свои условия игры на волейбольной площадке. Сахалинки первую партию завершили в свою пользу со счетом 25:16. Во второй и третьей партиях приморские волейболистки попытались переломить ход встречи в свою пользу, но более мастеровитые островитянки, заметим, не без труда, все же склонили чашу весов в свою пользу – 25:21 и 25:22 и 3:0 в матче.

«Сахалин», набрав 42 очка, уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице. На втором месте расположился «Олимп» – 29 очков. И замыкает тройку лучших «Приморочка» – 27 очков.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.