Быть воином – жить вечно: в Соколе увековечили память героев спецоперации

В селе Сокол Долинского района рядом со зданием сельской администрации и библиотеки построена стела в память о героях специальной военной операции.

Идея о создании мемориала пришла ученикам сельской школы. Специальная военная операция унесла жизни 12-ти выпускников этого учебного заведения. Некоторые из них покинули его стены всего несколько лет назад. Погибшим героям в фойе посвящена Стена памяти. Теперь вспомнить павших можно будет у нового мемориала на улице Широкой. Автором эскиза стала десятиклассница Дарья Плотникова. Свою работу она назвала «Быть воином – жить вечно».

– Наш класс единогласно поддержал идею установки мемориала, – рассказала журналистам Дарья Плотникова. – Мы знаем по именам всех наших односельчан, отдавших свои жизни ради нашего будущего. Их родные и близкие живут рядом с нами и хранить память об их подвигах наш святой долг.

В торжественном открытии стелы принял участие мэр Долинского района Александр Тугарев. Он поблагодарил школьников за инициативу. Мемориал стал вторым в Долинском районе объектом, посвящённым памяти героев спецоперации. В прошлом году стела была построена на Аллее Славы, расположенной на кладбище города Долинска. Инициаторами стали учащиеся школы села Углезаводск.

Александр Тугарев отметил, что Сокол стал первым селом, в котором увековечили память героев специальной военной операции, но из других сёл уже начали поступать предложения от неравнодушных жителей. Администрация окажет помощь общественникам в оформлении заявок на участие в программах инициативного бюджетирования и со временем подобные объекты появятся во всех сёлах муниципалитета.

Проект реализован по региональной программе «Молодёжный бюджет», реализуемой в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сообщила пресс-служба правительства региона.