Бюджет Сахалинской области остаётся социально ориентированным

О проекте пополнения областной казны и её расходов на три года шла речь на общественных слушаниях в Южно-Сахалинске. Участвующие в них ветераны специальной военной операции, общественники, представители районов и пр. одобрили проект бюджета на предстоящие 2026, 2027 и 2028 гг.

Председатель правительства области Алексей Белик подчеркнул: приоритет бюджета очевиден – это помощь участникам специальной военной операции и их семьям, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. На меры поддержки в 2026 году запланировано более 20 млрд рублей.

– Наш главный финансовый документ нацелен на улучшение жизни граждан, развитие инфраструктуры и повышение благосостояния жителей региона. Особое внимание мы уделяем исполнению поручений Президента России Владимира Путина и достижению национальных целей развития до 2030 года, – сообщил глава регионального правительства. – Трёхлетний объём финансирования национальных проектов составит 61,7 млрд рублей. В 2026 году на образование, здравоохранение, поддержку населения, культуру и спорт направим порядка 109 млрд рублей. Это 53 процента всех программных расходов.

В целом ожидается, что в 2026 году собственные доходы регионального бюджета станут ниже, чем в предыдущие годы. Это связано прежде всего с нестабильной ситуацией на мировом нефтегазовом рынке. Тем не менее главный финансовый документ сохранил инвестиционную направленность. За три года будут построены и реконструированы 84 объекта социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, жилья. По мнению Алексея Белика, это позволит планомерно повышать качество жизни на наших островах, создавать задел для дальнейшего роста экономики и социальной сферы.

В ближайшие годы возведут семь объектов здравоохранения. Это три поликлиники в Южно-Сахалинске, четыре – в Холмске, Углегорске, Макарове и Долинске. Благодаря государственно-частному партнёрству продолжится строительство научно-образовательного комплекса кампуса СахалинТех. Началось заселение комфортабельного студенческого городка на 1500 мест.

За три года сумма финансовой поддержки муниципальных образований превысит 196 млрд рублей. В том числе более 15 млрд – на реализацию национальных проектов.

Разработчикам проекта бюджета области в режиме «свободного микрофона» задали немало вопросов. Они касались, например, внедрения экологически чистого транспорта, ликвидации аварийного жилья, арендного жилья, мер по привлечению в регион высококвалифицированных кадров, а также благоустройства территорий школ. По всем вопросам прозвучали исчерпывающие ответы.

По словам главного врача областной больницы и депутата регионального парламента Владимира Розумейко, 36 миллиардов рублей, выделяемых в 2026 году на нужды островной медицины, – показатель заботы о здоровье жителей островов. Он отметил, что такой значительной суммы не было никогда. Эти средства равномерно распределены по всем важнейшим направлениям. Продолжатся ранее начатые губернатором проекты – выездные бригады врачей в районы, медицинские администраторы, которые помогают хроническим больным.

Участники слушаний дали достойную оценку планам регионального руководства по дальнейшему повышению рождаемости на Сахалине и Курилах – это затраты на всестороннюю помощь беременным женщинам, молодым матерям, семьям с детьми.

– Многие вопросы, которые сегодня обсуждаются, касаются участников СВО, наших семей. Поэтому я пришёл сюда, чтобы при необходимости высказать своё мнение, – отметил Юрий Молодцов, член «Ассоциации ветеранов специальной военной операции». – Из документов вижу, что финансирование мер поддержки остаётся на высоком уровне. Считаю, это правильный подход.

Все сошлись во мнении, что новый трёхлетний бюджет направлен на концентрацию ресурсов для решения главных задач социально-экономического развития региона. Участники слушаний рекомендовали региональному парламенту принять главный финансовый документ.

Сергей РЯБОВ.

Только цифры

Прогнозируемые доходы областного бюджета (по данным министерства финансов Сахалинской области):

2026 год – 190,5 млрд рублей.

2027 год – 201,9 млрд рублей.

2028 год – 193,6 млрд рублей.

Расходы:

2026 год – 217,6 млрд рублей.

2027 год – 230,4 млрд рублей.

2028 год – 221,1 млрд рублей.

Прямая речь

