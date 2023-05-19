Бывшего сахалинского чиновника Фемида оправдала

С бывшего заместителя председателя правительства области и курировавшем рыбохозяйственный комплекс, Игоря Быстрова сняты все обвинения, он имеет право на реабилитацию. Такое решение приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ.

На посту зампреда правительства Быстров трудился с 2015 года (тогда был арестован губернатор Александр Хорошавин и его сменил Олег Кожемяко) до мая 2017 года. Уволился с должности по собственному желанию.

Спустя два года, 25 апреля 2019 года, на Игоря Быстрова было заведено уголовное дело. А меньше чем через месяц его задержали. По версии следователей, в 2016 году чиновник принуждал владельца «Рыбопромышленной компании» обещаниями массовых проверок контролирующих и силовых структур отказаться от своего актива, чтобы передать его квоту на вылов краба южно-курильскому рыбокомбинату «Островной». В итоге в ноябре 2016 года предприятие все таки было продано по откровенно заниженной цене. Ущерб рыбопромышленнику, как подсчитало следствие, составил 18,9 миллиона рублей.

В январе 2022 года южно-сахалинский городской суд вынес бывшему чиновнику приговор – лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Игоря Быстрова признали виновным в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с причинением тяжких последствий ( п. «в» ч.З ст.286 УК РФ). Его также лишили права занимать на государственной службе должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года.

Прокурор настаивал на пяти годах реального лишения свободы, защита просила прекратить уголовное преследование и подала апелляцию в областной суд. 16 августа 2022 года его коллегия по уголовным делам отменила приговор в связи с неустановлением события преступления и признала право Быстрова на реабилитацию.

Прокуратура области обжаловала вердикт облсуда в коллегии по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции, но там с ее доводами тоже не согласились. 13 декабря 2022 года коллегия вынесла кассационное определение – оставить все как есть.

Затем дело Быстрова рассматривали в коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ – Генеральная прокуратура отправила туда кассационное представление на оправдавший бывшего чиновника апелляционный приговор областного суда и на кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции.

Как следует из сообщения на сайте Верховного суда, при рассмотрении дел установлено, что обе судебные инстанции не допустили в деле Быстрова нарушений принципов равенства сторон, состязательности судопроизводства и беспристрастности суда. Поэтому их выводы оставлены без изменений, сомнений в невиновности бывшего заместителя председателя главы островного правительства уже нет.И в судебных разбирательствах с Игорем Быстрова поставлена точка.

С другой бывшей чиновницей – Елизаветой Андреевой, занимавшей должность вице-мэра Охи, ясности пока нет. Она обвиняется в использовании поддельного диплома о высшем образовании при устройстве на работу в органы местного самоуправления. Подобного в судебной практике областного правосудия еще не было. Дело рассматривается в Охе с 12 января с.г., но фактически еще ничего не начиналось.

С первого месяца года заседания откладывали 10 (!) раз – из-за неявки подсудимой, свидетелей и по другим основаниям ( так значится на сайте охинского суда). В десятый раз слушания должны были состояться 15 мая, но их отложили до 22 мая — теперь из-за болезни подсудимой.

Евгений АВЕРИН.