Бывшего заместителя председателя Сахалинского правительства Игоря Быстрова суд приговорил к лишению свободы

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий).

Суд установил, что Быстров в 2016 г., являясь заместителем председателя правительства Сахалинской области, путем угроз применения административного давления склонил руководителя коммерческой организации на заведомо невыгодных условиях к заключению с двумя фирмами договоров купли-продажи возглавляемого им общества с имеющимися квотами на добычу водных биологических ресурсов за 18 млн рублей, при рыночной стоимости 36,9 млн рублей.

Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов владельца рыбодобывающего предприятия в виде причинения значительного материального ущерба в размере 18,9 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрием Демешиным.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил Быстрова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать на государственной службе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.

Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Приговор в законную силу не вступил.