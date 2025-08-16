Бывшему губернатору Сахалинской области отказали в смягчении приговора

Хабаровский краевой суд 15 августа оставил без изменения постановление районного суда о смягчении приговора для бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина, часть наказания хотели заменить принудительными работами. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

“Хабаровским краевым судом оставлено без изменения постановление Хабаровского районного суда Хабаровского края об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему губернатору Сахалинской области”, – говорится в сообщении.

Защитник Хорошавина ходатайствовал о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Районный суд отказал в этом, решение суда было обжаловано, однако без результата. Доводы защиты о наличии положительной динамики в поведении Хорошавина были признаны несостоятельными.

Приговором Южно-Сахалинского городского суда Сахалинской области 25 апреля 2022 года Хорошавин был осужден по ч. 6 ст. 290 УК РФ (17 эпизодов), ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), ч. 4,5 ст. 69 УК РФ к 15 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на срок 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением государственных наград.

Хорошавин был осужден за систематическое получение взяток в особо крупном размере от лиц, которые были заинтересованы в выделении им денежных средств или иного имущества Сахалинской области для хозяйственной деятельности, либо в принятии в их пользу иных юридически значимых решений, в общем покровительстве со стороны бывшего главы региона.

По теме: