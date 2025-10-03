Бывший футболист «Ротора», «Факела» и «Сахалина» Бондаренко погиб в возрасте 44 лет

Бывший нападающий волгоградского футбольного клуба «Ротор» и воронежского «Факела» Максим Бондаренко погиб на 45-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Ротора».

Причины смерти не уточняются.

Бондаренко был воспитанником «Ротора», за который выступал с 1998 по 2004 год. Также он был игроком воронежского «Факела», калининградской «Балтики» и «Сахалина» из Южно-Сахалинска. По данным ТАСС, в розыгрыше Кубка России, который проходил в сезоне-2010/11, Бондаренко вместе с ивуарийцем Сейду Думбия из московского ЦСКА забил по четыре гола и разделил звание лучшего бомбардира турнира.